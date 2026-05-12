Gold-Silver Price Today: आज फिर गिरी सोने की कीमत, जानें 10 ग्राम 24 कैरेट का रेट कितना हुआ कम?
Gold Silver Price Today Live, 12 May 2026: वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती, स्थानीय स्तर पर मांग में कमी और पीएम मोदी की अपील के चलते सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है.
Gold Silver Price Today Live: आज 12 मई, मंगलवार को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी जा रही है. वैश्विक संकेतों और स्थानीय मांग में कमी के चलते कीमतों में कमी आई है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने और अमेरिका-ईरान के बीच अनिश्चितता के चलते सोने की कीमतों में नरमी आई है. कल के मुकाबले आज 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 22 रुपये सस्ता हुआ है. इसके अलावा, रविवार को हैदराबाद में पीएम मोदी की नागरिकों से सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील का भी सोने की कीमतों पर असर दिख रहा है.
सोने का आज का रेट
|शहर
|24 कैरेट की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
|कल के मुकाबले गिरावट
|दिल्ली
|1,52,270 रुपये
|1,39,590 रुपये
|220 रुपये की गिरावट
|मुंबई
|1,52,120 रुपये
|1,39,440 रुपये
|220 रुपये की गिरावट
|कोलकाता
|1,52,120 रुपये
|1,39,440 रुपये
|220 रुपये की गिरावट
|चेन्नई
|1,53,810 रुपये
|1,40,990 रुपये
|550 रुपये की गिरावट
|बेंगलुरु
|1,52,120 रुपये
|1,39,440 रुपये
|220 रुपये की गिरावट
|हैदराबाद
|1,52,120 रुपये
|1,39,440 रुपये
|220 रुपये की गिरावट
|पुणे
|1,52,120 रुपये
|1,39,440 रुपये
|220 रुपये की गिरावट
|अहमदाबाद
|1,52,180 रुपये
|1,39,590 रुपये
|200 रुपये की गिरावट
|लखनऊ
|1,52,270 रुपये
|1,39,590 रुपये
|220 रुपये की गिरावट
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर दिए गए रेट्स में GST और मेंकिंग चार्जेस शामिल नहीं है. कीमतों की अधिक जानकारी के लिए आप अपने लोकल ज्वेलर्स या ज्वेलरी ब्रांड्स की वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं.
चांदी की कीमत
आज भारत में चांदी की कीमत 274.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. इनमें कल के मुकाबले प्रति किलो 100 रुपये की गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद में आज चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम 2,749 रुपये और प्रति किलो 2,74,900 रुपये है. चेन्नई में इन शहरों के मुकाबले कीमत थोड़ी ज्यादा है. यहां 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,851 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 28,510 रुपये और प्रति किलो 2,85,100 रुपये है.
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Source: IOCL