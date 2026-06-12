Gold Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें. घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख और बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. यहां से आप सोने- चांदी के ताजा भाव देख सकते हैं.

आज का सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹145790 ₹133650 ₹109380 मुंबई ₹145640 ₹133500 ₹109230 कोलकाता ₹145640 ₹133500 ₹109230 चेन्नई ₹147280 ₹135000 ₹113100 पटना ₹145690 ₹133550 ₹109280 लखनऊ ₹145790 ₹133650 ₹109380 मेरठ ₹145790 ₹133650 ₹109380 अयोध्या ₹145790 ₹133650 ₹109380 कानपुर ₹145790 ₹133650 ₹109380 गाजियाबाद ₹145790 ₹133650 ₹109380 नोएडा ₹145790 ₹133650 ₹109380 गुरुग्राम ₹145790 ₹133650 ₹109380 चंडीगढ़ ₹145790 ₹133650 ₹109380 जयपुर ₹145790 ₹133650 ₹109380 लुधियाना ₹145790 ₹133650 ₹109380 गुवाहाटी ₹145640 ₹133500 ₹109230 इंदौर ₹145690 ₹133550 ₹109280 अहमदाबाद ₹145690 ₹133550 ₹109280 वडोदरा ₹145690 ₹133550 ₹109280 सूरत ₹145690 ₹133550 ₹109280 पुणे ₹145640 ₹133500 ₹109230 नागपुर ₹145640 ₹133500 ₹109230 नासिक ₹145670 ₹133530 ₹109260 बैंगलोर ₹145640 ₹133500 ₹109230 भुवनेश्वर ₹145640 ₹133500 ₹109230 कटक ₹145640 ₹133500 ₹109230 केरल ₹145640 ₹133500 ₹109230 रायपुर ₹145640 ₹133500 ₹109230 हैदराबाद ₹145640 ₹133500 ₹109230

आज का चांदी का भाव-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 चेन्नई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गाजियाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नोएडा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गुरुग्राम ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 चंडीगढ़ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 जयपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 लुधियाना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गुवाहाटी ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 जलगांव ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 इंदौर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 अहमदाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 सूरत ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 पुणे ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नागपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नासिक ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 बैंगलोर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 वडोदरा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 भुवनेश्वर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 कटक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 रायपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 हैदराबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 केरल ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000

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क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण सोने और चांदी की कीमतों को समर्थन मिल रहा है. इसके अलावा शादी-विवाह के सीजन में बढ़ती मांग भी कीमतों को प्रभावित कर रही है.

शहरों के हिसाब से बदल सकते हैं रेट

दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, चेन्नई और अन्य शहरों में टैक्स, मेकिंग चार्ज और स्थानीय शुल्क के कारण सोने-चांदी के दाम में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर चेक करें.

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ऐसे करें कीमत की जांच

आप इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट या अपने नजदीकी ज्वैलर्स से संपर्क कर सोने-चांदी का ताजा रेट जान सकते हैं.