Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा भाव
Gold Silver Price Today: अगर आपको आज सोने या चांदी की कोई भी सामान खरीदना है तो सबसे पहले यहां से रेट लिस्ट चेक किजिए. यहां शहर अनुसार, दाम की लिस्ट बताई गई है.
Gold Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें. घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख और बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. यहां से आप सोने- चांदी के ताजा भाव देख सकते हैं.
आज का सोने का भाव-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|मुंबई
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|कोलकाता
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|चेन्नई
|₹147280
|₹135000
|₹113100
|पटना
|₹145690
|₹133550
|₹109280
|लखनऊ
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|मेरठ
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|अयोध्या
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|कानपुर
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|गाजियाबाद
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|नोएडा
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|गुरुग्राम
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|चंडीगढ़
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|जयपुर
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|लुधियाना
|₹145790
|₹133650
|₹109380
|गुवाहाटी
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|इंदौर
|₹145690
|₹133550
|₹109280
|अहमदाबाद
|₹145690
|₹133550
|₹109280
|वडोदरा
|₹145690
|₹133550
|₹109280
|सूरत
|₹145690
|₹133550
|₹109280
|पुणे
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|नागपुर
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|नासिक
|₹145670
|₹133530
|₹109260
|बैंगलोर
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|भुवनेश्वर
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|कटक
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|केरल
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|रायपुर
|₹145640
|₹133500
|₹109230
|हैदराबाद
|₹145640
|₹133500
|₹109230
आज का चांदी का भाव-
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|मुंबई
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|कोलकाता
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|चेन्नई
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
|पटना
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|लखनऊ
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|मेरठ
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|कानपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|अयोध्या
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|गाजियाबाद
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|नोएडा
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|गुरुग्राम
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|चंडीगढ़
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|जयपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|लुधियाना
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|गुवाहाटी
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|जलगांव
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|इंदौर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|अहमदाबाद
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|सूरत
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|पुणे
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|नागपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|नासिक
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|बैंगलोर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|वडोदरा
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|भुवनेश्वर
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
|कटक
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
|रायपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|हैदराबाद
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
|केरल
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट
क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण सोने और चांदी की कीमतों को समर्थन मिल रहा है. इसके अलावा शादी-विवाह के सीजन में बढ़ती मांग भी कीमतों को प्रभावित कर रही है.
शहरों के हिसाब से बदल सकते हैं रेट
दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, चेन्नई और अन्य शहरों में टैक्स, मेकिंग चार्ज और स्थानीय शुल्क के कारण सोने-चांदी के दाम में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर चेक करें.
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ऐसे करें कीमत की जांच
आप इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट या अपने नजदीकी ज्वैलर्स से संपर्क कर सोने-चांदी का ताजा रेट जान सकते हैं.