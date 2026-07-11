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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, जानें आज आपके शहर में क्या है 18K, 22K, 24K का रेट

Gold Silver Price Today: सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, जानें आज आपके शहर में क्या है 18K, 22K, 24K का रेट

Gold- Silver Price Today 11 July 2026: आज सोना और चांदी के भाव में गिरावट आई है. आज ये दोनों ही किस रेट पर मिल रहे हैं, ये आपको यहां से पता चलेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today: अगर आपके घर में शादी है और आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. आज 11 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के कमजोर संकेतों और घरेलू वायदा बाजार में दबाव के चलते सोने के भाव नरम हुए हैं. वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली है. ऐसे में निवेशकों और जो लोग जूलरी खरीदने की प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है. यहां से आप सोने- चांदी के रेट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

आज कितना सस्ता हुआ सोना?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 0.41% की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद 24 कैरेट सोना करीब 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोना करीब 500 रुपए से 700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है, जिससे आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को राहत मिली है.

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चांदी की कीमत में भी नरमी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज हल्की गिरावट देखने को मिली. 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव करीब 2.23 लाख रुपए से 2.24 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी करीब 500 रुपए से 1,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है.

क्यों आई कीमतों में गिरावट?

वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण सोने और चांदी पर दबाव बना हुआ है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार में भी कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर देखने को मिला है. हालांकि, लंबे समय के निवेशकों के लिए मौजूदा स्तर खरीदारी का अवसर माना जा रहा है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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Gold Business News Gold & Silver
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