Gold- Silver Price Today: अगर आपके घर में शादी है और आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. आज 11 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के कमजोर संकेतों और घरेलू वायदा बाजार में दबाव के चलते सोने के भाव नरम हुए हैं. वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली है. ऐसे में निवेशकों और जो लोग जूलरी खरीदने की प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है. यहां से आप सोने- चांदी के रेट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

आज कितना सस्ता हुआ सोना?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 0.41% की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद 24 कैरेट सोना करीब 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोना करीब 500 रुपए से 700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है, जिससे आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को राहत मिली है.

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चांदी की कीमत में भी नरमी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज हल्की गिरावट देखने को मिली. 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव करीब 2.23 लाख रुपए से 2.24 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी करीब 500 रुपए से 1,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है.

क्यों आई कीमतों में गिरावट?

वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण सोने और चांदी पर दबाव बना हुआ है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार में भी कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर देखने को मिला है. हालांकि, लंबे समय के निवेशकों के लिए मौजूदा स्तर खरीदारी का अवसर माना जा रहा है.

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