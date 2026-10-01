सोने ने मारी छलांग, 1 अक्टूबर को बढ़े दाम, जानें सोना- चांदी की ताजा कीमत

तीज- त्योहार के सीजन की शुरुआत होने वाली है. कुछ ही दिनों में दीवाली भी आ आएगी और तब सबसे ज्यादा तो लोग सोना- चांदी ही खरीदते हैं. ऐसे में सोने का भाव ऊपर- नीचे होता है तो लोगों की भी सांस अटक जाती है. आज अक्टूबर के पहले दिन कुछ ऐसा ही हुआ है. सोने का भाव चढ़ गया है.

1 अक्टूबर को सोना महंगा तो चांदी स्थिर मिजाज में है. यहां से आप इन दोनों के ही बारे में डिटेल में जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी जेब पर कितना दबाव पड़ने वाला है.

आज सोना कितना महंगा हुआ?

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत 700 रुपए बढ़ गई है. आज सोना बढ़कर 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. कल तक यही सोना 1400 रुपए की गिरावट के साथ 1,48,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. आज 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में दो सत्रों से चल रही गिरावट थम गई और ये बढ़कर सीधा 1,49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया.

चांदी कितने का मिल रहा है?

आज चांदी की कीमत लगातार दूसरे सत्र में 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर नजर आ रहा है. कल 30 सितंबर को भी ये मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर था. चांदी ने लोगों को राहत दी है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव ने सोने- चांदी की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी को रोक दिया है. वैश्विक बाजार में, सोना मामूली बढ़त के साथ 4,190 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 1.28 प्रतिशत टूटकर 60.68 डॉलर प्रति औंस रह गई है. कल वैश्विक बाजार में यही सोना 30.34 डॉलर यानी करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 4,145.26 डॉलर प्रति औंस पर था और चांदी भी 60.69 डॉलर प्रति औंस पर नजर आई.

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