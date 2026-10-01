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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने ने मारी छलांग, 1 अक्टूबर को बढ़े दाम, जानें सोना- चांदी की ताजा कीमत

सोने ने मारी छलांग, 1 अक्टूबर को बढ़े दाम, जानें सोना- चांदी की ताजा कीमत

सुबह होते ही लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आज फिर से सोना सस्ता हो गया है क्या? यहां सोने के साथ- साथ चांदी के दाम भी मौजूद हैं. इससे आपको आज के ताजा भाव की जानकारी मिल जाएगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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तीज- त्योहार के सीजन की शुरुआत होने वाली है. कुछ ही दिनों में दीवाली भी आ आएगी और तब सबसे ज्यादा तो लोग सोना- चांदी ही खरीदते हैं. ऐसे में सोने का भाव ऊपर- नीचे होता है तो लोगों की भी सांस अटक जाती है. आज अक्टूबर के पहले दिन कुछ ऐसा ही हुआ है. सोने का भाव चढ़ गया है. 

1 अक्टूबर को सोना महंगा तो चांदी स्थिर मिजाज में है. यहां से आप इन दोनों के ही बारे में डिटेल में जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी जेब पर कितना दबाव पड़ने वाला है. 

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आज सोना कितना महंगा हुआ?

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत 700 रुपए बढ़ गई है. आज सोना बढ़कर 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. कल तक यही सोना 1400 रुपए की गिरावट के साथ 1,48,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. आज 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में दो सत्रों से चल रही गिरावट थम गई और ये बढ़कर सीधा 1,49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया.  

चांदी कितने का मिल रहा है?

आज चांदी की कीमत लगातार दूसरे सत्र में 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर नजर आ रहा है. कल 30 सितंबर को भी ये मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर था. चांदी ने लोगों को राहत दी है. 

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव ने सोने- चांदी की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी को रोक दिया है. वैश्विक बाजार में, सोना मामूली बढ़त के साथ 4,190 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 1.28 प्रतिशत टूटकर 60.68 डॉलर प्रति औंस रह गई है. कल वैश्विक बाजार में यही सोना 30.34 डॉलर यानी करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 4,145.26 डॉलर प्रति औंस पर था और चांदी भी 60.69 डॉलर प्रति औंस पर नजर आई. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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