Gold- Silver Price Today: जुलाई महीने की शुरुआत सर्राफा बाजार में नरमी के साथ हुई है. 1 जुलाई 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. लगातार बढ़ती कीमतों के बाद अब ग्राहकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. ऐसे में शादी-ब्याह या निवेश के लिए खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है.

कितना बदला सोने- चांदी का भाव?

आज 24 कैरेट सोना करीब 900 रुपए तक सस्ता हुआ है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड में भी 700 रुपए से 800 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है. कल जहां 24 कैरेट गोल्ड करीब 1.45 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वहीं आज इसका भाव करीब 1.44 लाख रुपए पर आ गया. चांदी में भी आज करीब 2,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है.

शहर अनुसार सोने का रेट-

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना दिल्ली ₹140280 ₹128600 ₹105250 मुंबई ₹140130 ₹128450 ₹105100 कोलकाता ₹140130 ₹128450 ₹105100 चेन्नई ₹145080 ₹132990 ₹111240 पटना ₹140180 ₹128500 ₹105150 लखनऊ ₹140280 ₹128600 ₹105250 मेरठ ₹140280 ₹128600 ₹105250 अयोध्या ₹140280 ₹128600 ₹105250 कानपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250 गाजियाबाद ₹140280 ₹128600 ₹105250 नोएडा ₹140280 ₹128600 ₹105250 गुरुग्राम ₹140280 ₹128600 ₹105250 चंडीगढ़ ₹140280 ₹128600 ₹105250 जयपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250 लुधियाना ₹140280 ₹128600 ₹105250 गुवाहाटी ₹140130 ₹128450 ₹105100 इंदौर ₹140180 ₹128500 ₹105150 अहमदाबाद ₹140180 ₹128500 ₹105150 वडोदरा ₹140180 ₹128500 ₹105150 पुणे ₹140130 ₹128450 ₹105100 सूरत ₹140180 ₹128500 ₹105150 नागपुर ₹140130 ₹128450 ₹105100 नासिक ₹140160 ₹128480 ₹105130 बैंगलोर ₹140130 ₹128450 ₹105100

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शहर अनुसार चांदी का रेट-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चेन्नई ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900 पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गाजियाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 नोएडा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गुरुग्राम ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चंडीगढ़ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 जयपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लुधियाना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गुवाहाटी ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 इंदौर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अहमदाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 वडोदरा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 सूरत ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 नागपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 पुणे ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 नासिक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 बैंगलोर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

क्या अभी खरीदना सही रहेगा?

अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश या शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी से सस्ता है और खरीदारी का ये अच्छा मौका हैं. लगातार तेजी के बाद आई गिरावट खरीदारों को राहत ही दे रही है. लेकिन निवेश से पहले बाजार की चाल और कीमतों पर नजर रखना जरूरी है.

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