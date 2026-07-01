हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: पहले ही दिन मुंह के बल गिरा सोना, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए 1 जुलाई का नया रेट

Gold Silver Price Today: पहले ही दिन मुंह के बल गिरा सोना, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए 1 जुलाई का नया रेट

Gold- Silver Price Today: आज सोने की कीमत में गिरावट आई है और चांदी भी नरमी पर है. यहां से आप गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही नए दाम देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Jul 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

Gold- Silver Price Today: जुलाई महीने की शुरुआत सर्राफा बाजार में नरमी के साथ हुई है. 1 जुलाई 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. लगातार बढ़ती कीमतों के बाद अब ग्राहकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. ऐसे में शादी-ब्याह या निवेश के लिए खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है.

कितना बदला सोने- चांदी का भाव?

आज 24 कैरेट सोना करीब 900 रुपए तक सस्ता हुआ है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड में भी 700 रुपए से 800 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है. कल जहां 24 कैरेट गोल्ड करीब 1.45 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वहीं आज इसका भाव करीब 1.44 लाख रुपए पर आ गया. चांदी में भी आज करीब 2,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है.

शहर अनुसार सोने का रेट- 

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना
दिल्ली ₹140280 ₹128600 ₹105250
मुंबई ₹140130 ₹128450 ₹105100
कोलकाता ₹140130 ₹128450 ₹105100
चेन्नई ₹145080 ₹132990 ₹111240
पटना ₹140180 ₹128500 ₹105150
लखनऊ ₹140280 ₹128600 ₹105250
मेरठ ₹140280 ₹128600 ₹105250
अयोध्या ₹140280 ₹128600 ₹105250
कानपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250
गाजियाबाद ₹140280 ₹128600 ₹105250
नोएडा ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुरुग्राम ₹140280 ₹128600 ₹105250
चंडीगढ़ ₹140280 ₹128600 ₹105250
जयपुर ₹140280 ₹128600 ₹105250
लुधियाना ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुवाहाटी ₹140130 ₹128450 ₹105100
इंदौर ₹140180 ₹128500 ₹105150
अहमदाबाद ₹140180 ₹128500 ₹105150
वडोदरा ₹140180 ₹128500 ₹105150
पुणे ₹140130 ₹128450 ₹105100
सूरत ₹140180 ₹128500 ₹105150
नागपुर ₹140130 ₹128450 ₹105100
नासिक ₹140160 ₹128480 ₹105130
बैंगलोर ₹140130 ₹128450 ₹105100

183.50 रुपए सस्ता हुआ LPG, जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का ताजा रेट

शहर अनुसार चांदी का रेट- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900
पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गाजियाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नोएडा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुरुग्राम ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चंडीगढ़ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
जयपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लुधियाना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुवाहाटी ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
इंदौर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अहमदाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
वडोदरा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
सूरत ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नागपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
पुणे ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नासिक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
बैंगलोर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

क्या अभी खरीदना सही रहेगा?

अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश या शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी से सस्ता है और खरीदारी का ये अच्छा मौका हैं. लगातार तेजी के बाद आई गिरावट खरीदारों को राहत ही दे रही है. लेकिन निवेश से पहले बाजार की चाल और कीमतों पर नजर रखना जरूरी है.

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold & Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold Silver Price Today: पहले ही दिन मुंह के बल गिरा सोना, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए 1 जुलाई का नया रेट
Gold- Silver Price Today: पहले ही दिन मुंह के बल गिरा सोना, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए 1 जुलाई का नया रेट
बिजनेस
देश में दो साल बाद 5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए की गिरावट, किस कंपनी ने दी बड़ी राहत
देश में दो साल बाद 5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए की गिरावट, किस कंपनी ने दी बड़ी राहत
बिजनेस
LPG Price Cut: 5 किलो वाला 'छोटू' गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से घटे दाम, जानिए आपके शहर में नया रेट
LPG Price Cut: 5 किलो वाला 'छोटू' गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से घटे दाम, जानिए आपके शहर में नया रेट
बिजनेस
1 July Rule Change: पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, मुफ्त आधार अपडेट भी शुरू; जानें आज से लागू हुए बड़े बदलाव
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
इंडिया
‘सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा’, E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाले दावे पर सरकार का बड़ा बयान
‘सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा’, E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाले दावे पर सरकार का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 12: 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
क्रिकेट
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
विश्व
सत्ता संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आएंगी ताकाइची साने, जापानी PM का दौरा चर्चा में क्यों?
पहली बार भारत दौरे पर आएंगी ताकाइची साने, जापानी PM का दौरा चर्चा में क्यों?
ट्रेंडिंग
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
ऑटो
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget