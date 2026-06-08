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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price 8 June: आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price 8 June: आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव

Gold-Silver Price Today: आज अगर आप शॉपिंग पर जा रहे हैं तो सोना या चांदी खरीदने से पहले आपको कीमत जरूर जान लेनी चाहिए. यहां गोल्ड और सिल्वर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है, वो भी शहर के अनुसार.

By : सृष्टि | Updated at : 08 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today: सोने- चांदी के भाव में रोज उतार- चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले पांच दिनों का रिकॉर्ड देखें तो सोना और चांदी, दोनों के दाम में जोरदार गिरावट नजर आई है. ऐसे में शॉपिंग करने से पहले आपका जानना जरूरी है कि आज सोने- चांदी का क्या रेट है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर और कैरेट के अनुसार पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

आज सोने का भाव, शहर अनुसार- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹155910 ₹140150 ₹116990
मुंबई ₹152730 ₹140000 ₹114550
कोलकाता ₹152730 ₹140000 ₹114550
चेन्नई ₹154910 ₹142000 ₹119100
पटना ₹155810 ₹140050 ₹116890
लखनऊ ₹155910 ₹140150 ₹116990
अयोध्या ₹155910 ₹140150 ₹116990
मेरठ ₹155910 ₹140150 ₹116990
कानपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990
गाजियाबाद ₹155910 ₹140150 ₹116990
नोएडा ₹155910 ₹140150 ₹116990
गुरुग्राम ₹155910 ₹140150 ₹116990
चंडीगढ़ ₹155910 ₹140150 ₹116990
जयपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990
लुधियाना ₹155910 ₹140150 ₹116990
गुवाहाटी ₹152730 ₹140000 ₹114550
इंदौर ₹155810 ₹140050 ₹116890
अहमदाबाद ₹155810 ₹140050 ₹116890
वडोदरा ₹155810 ₹140050 ₹116890
सूरत ₹155810 ₹140050 ₹116890
पुणे ₹152730 ₹140000 ₹114550
नागपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550
नासिक ₹152760 ₹140030 ₹114580
बैंगलोर ₹152730 ₹140000 ₹114550
भुवनेश्वर ₹152730 ₹140000 ₹114550
कटक ₹152730 ₹140000 ₹114550
केरल ₹152730 ₹140000 ₹114550
रायपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550
हैदराबाद ₹152730 ₹140000 ₹114550

आज फिर बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम? शहर अनुसार जानें आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की रेट लिस्ट

आज चांदी का भाव, शहर अनुसार- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चेन्नई ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
भुवनेश्वर ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
कटक ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000

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क्यों बढ़ रहे हैं सोने- चांदी के दाम?

सोने और चांदी के दाम कई कारणों से बढ़ रहे हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई की चिंताएं, भू-राजनीतिक तनाव और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ जाती है. इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद, डॉलर की कमजोरी और ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीदें भी कीमती धातुओं की कीमतों को समर्थन देती हैं. चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का एक कारण इसकी मांग भी है, क्योंकि इसका उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Jun 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Silver Rate Gold & Silver
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