Gold-Silver Price Today: सोने- चांदी के भाव में रोज उतार- चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले पांच दिनों का रिकॉर्ड देखें तो सोना और चांदी, दोनों के दाम में जोरदार गिरावट नजर आई है. ऐसे में शॉपिंग करने से पहले आपका जानना जरूरी है कि आज सोने- चांदी का क्या रेट है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर और कैरेट के अनुसार पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

आज सोने का भाव, शहर अनुसार-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹155910 ₹140150 ₹116990 मुंबई ₹152730 ₹140000 ₹114550 कोलकाता ₹152730 ₹140000 ₹114550 चेन्नई ₹154910 ₹142000 ₹119100 पटना ₹155810 ₹140050 ₹116890 लखनऊ ₹155910 ₹140150 ₹116990 अयोध्या ₹155910 ₹140150 ₹116990 मेरठ ₹155910 ₹140150 ₹116990 कानपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990 गाजियाबाद ₹155910 ₹140150 ₹116990 नोएडा ₹155910 ₹140150 ₹116990 गुरुग्राम ₹155910 ₹140150 ₹116990 चंडीगढ़ ₹155910 ₹140150 ₹116990 जयपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990 लुधियाना ₹155910 ₹140150 ₹116990 गुवाहाटी ₹152730 ₹140000 ₹114550 इंदौर ₹155810 ₹140050 ₹116890 अहमदाबाद ₹155810 ₹140050 ₹116890 वडोदरा ₹155810 ₹140050 ₹116890 सूरत ₹155810 ₹140050 ₹116890 पुणे ₹152730 ₹140000 ₹114550 नागपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550 नासिक ₹152760 ₹140030 ₹114580 बैंगलोर ₹152730 ₹140000 ₹114550 भुवनेश्वर ₹152730 ₹140000 ₹114550 कटक ₹152730 ₹140000 ₹114550 केरल ₹152730 ₹140000 ₹114550 रायपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550 हैदराबाद ₹152730 ₹140000 ₹114550

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आज चांदी का भाव, शहर अनुसार-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चेन्नई ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000 पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 भुवनेश्वर ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000 कटक ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000 रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000

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क्यों बढ़ रहे हैं सोने- चांदी के दाम?

सोने और चांदी के दाम कई कारणों से बढ़ रहे हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई की चिंताएं, भू-राजनीतिक तनाव और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ जाती है. इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद, डॉलर की कमजोरी और ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीदें भी कीमती धातुओं की कीमतों को समर्थन देती हैं. चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का एक कारण इसकी मांग भी है, क्योंकि इसका उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है.