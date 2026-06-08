Gold-Silver Price 8 June: आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का भाव
Gold-Silver Price Today: आज अगर आप शॉपिंग पर जा रहे हैं तो सोना या चांदी खरीदने से पहले आपको कीमत जरूर जान लेनी चाहिए. यहां गोल्ड और सिल्वर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है, वो भी शहर के अनुसार.
Gold-Silver Price Today: सोने- चांदी के भाव में रोज उतार- चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले पांच दिनों का रिकॉर्ड देखें तो सोना और चांदी, दोनों के दाम में जोरदार गिरावट नजर आई है. ऐसे में शॉपिंग करने से पहले आपका जानना जरूरी है कि आज सोने- चांदी का क्या रेट है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर और कैरेट के अनुसार पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
आज सोने का भाव, शहर अनुसार-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|मुंबई
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|कोलकाता
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|चेन्नई
|₹154910
|₹142000
|₹119100
|पटना
|₹155810
|₹140050
|₹116890
|लखनऊ
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|अयोध्या
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|मेरठ
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|कानपुर
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|गाजियाबाद
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|नोएडा
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|गुरुग्राम
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|चंडीगढ़
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|जयपुर
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|लुधियाना
|₹155910
|₹140150
|₹116990
|गुवाहाटी
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|इंदौर
|₹155810
|₹140050
|₹116890
|अहमदाबाद
|₹155810
|₹140050
|₹116890
|वडोदरा
|₹155810
|₹140050
|₹116890
|सूरत
|₹155810
|₹140050
|₹116890
|पुणे
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|नागपुर
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|नासिक
|₹152760
|₹140030
|₹114580
|बैंगलोर
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|भुवनेश्वर
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|कटक
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|केरल
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|रायपुर
|₹152730
|₹140000
|₹114550
|हैदराबाद
|₹152730
|₹140000
|₹114550
आज फिर बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम? शहर अनुसार जानें आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की रेट लिस्ट
आज चांदी का भाव, शहर अनुसार-
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|मुंबई
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|कोलकाता
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|चेन्नई
|₹2,700
|₹27,000
|₹2,70,000
|पटना
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|लखनऊ
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|अयोध्या
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|मेरठ
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|कानपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|गाजियाबाद
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|नोएडा
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|गुरुग्राम
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|चंडीगढ़
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|जयपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|अहमदाबाद
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|वडोदरा
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|लुधियाना
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|गुवाहाटी
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|इंदौर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|सूरत
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|पुणे
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|नागपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|नासिक
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|बैंगलोर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
|भुवनेश्वर
|₹2,700
|₹27,000
|₹2,70,000
|कटक
|₹2,700
|₹27,000
|₹2,70,000
|रायपुर
|₹2,650
|₹26,500
|₹2,65,000
क्या फिर से महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट
क्यों बढ़ रहे हैं सोने- चांदी के दाम?
सोने और चांदी के दाम कई कारणों से बढ़ रहे हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई की चिंताएं, भू-राजनीतिक तनाव और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ जाती है. इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद, डॉलर की कमजोरी और ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीदें भी कीमती धातुओं की कीमतों को समर्थन देती हैं. चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का एक कारण इसकी मांग भी है, क्योंकि इसका उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है.