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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज का सोना-चांदी का रेट: सोना 1.50 लाख के पार, चांदी भी तेजी से चढ़ी

आज का सोना-चांदी का रेट: सोना 1.50 लाख के पार, चांदी भी तेजी से चढ़ी

आज सोना और चांदी का क्या भाव चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहां से मिलेगी. यहां 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट गोल्ड तक के भाव के बारे में बताया गया है. शहर अनुसार चेक करें पूरी रेट लिस्ट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Sep 2026 03:11 PM (IST)
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एक बार फिर तीज- त्योहार और शादी का सीजन नजदीक आ गया है. ऐसे में हर किसी की नजर सोना और चांदी के रेट पर ही है. आइये जानते हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर से राहत मिली है या फिर लगा है बड़ा झटका. 

बता दें कि आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. सोना 150 रुपए की बढ़त के साथ 1,50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया तो वहीं, चांदी का भाव भी 368 रुपए चढ़कर 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है. 

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आज सोने का क्या भाव है?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने की कीमत 150 रुपए यानी 0.1 प्रतिशत की तेजी पर नजर आई. इसी के साथ 26 सितंबर को सोना 1,50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. 

शहर का नाम 24 कैरेट सोने का भाव
दिल्ली 1,50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम
नोएडा 1,50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम
गुरुग्राम 1,50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम
मुंबई 1,50,960 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,50,760 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,50,890 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ 1,50,960 रुपए प्रति 10 ग्राम
वाराणसी 1,50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम

चांदी भी हुई महंगी
सोने के साथ- साथ चांदी के भाव में भी तेजी आ गई है. MCX पर चांदी की कीमत 368 रुपए यानी 0.16 प्रतिशत बढ़ गई है. इस बढ़त के साथ चांदी एक बार फिर 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. 

शहर का नाम चांदी का भाव 
दिल्ली 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
नोएडा 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
गुरुग्राम 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
मुंबई 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
कोलकाता 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
चेन्नई 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
पटना 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
लखनऊ 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम
वाराणसी 2,33,850 रुपए प्रति किलोग्राम

ग्लोबल मार्केट के कैसे हैं हालात?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिली है. यहां सोने का भाव 0.01 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,275.38 डॉलर प्रति औंस है तो वहीं, चांदी की कीमत 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.80 डॉलर प्रति औंस हो गई है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Sep 2026 03:11 PM (IST)
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