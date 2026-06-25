हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate: सोने-चांदी में आज बड़ी गिरावट, हजारों रुपये कम हुए भाव; खरीदारी से पहले चेक करें रेट

Gold-Silver Rate: सोने-चांदी में आज बड़ी गिरावट, हजारों रुपये कम हुए भाव; खरीदारी से पहले चेक करें रेट

Gold-Silver Latest Rate Updates, 25 June: सोने और चांदी दोनों के दाम आज कम हुए हैं. ऐसे में इनकी खरीदारी का प्लान बना रहे ग्राहकों के लिए यह राहत की बात है. कल के मुकाबले कीमत में बड़ी गिरावट आई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 25 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज गुरुवार, 25 जून को सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई.
  • सोना ₹1900 तक गिरा, चांदी ₹2.27 लाख/किलो पर कारोबार कर रही है.
  • अमेरिका-ईरान समझौते से वैश्विक तनाव कम हुआ, सोने की सुरक्षित मांग घटी.
  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व के दर वृद्धि संकेत, डॉलर मजबूती से मांग घटी.

Gold-Silver Price Today on June 25: आज गुरुवार, 25 जून को भारतीय सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. भारी बिकवाली के चलते दोनों अपने रिकॉर्ड स्तर से क्रैश हो गए हैं. एक तरफ सोना की कीमत में करीब 1450-1900 रुपये तक की गिरावट आई है. वहीं, चांदी भी आज 2,22,300-2,27,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है. 

कैरेट के हिसाब से कितनी है 10 ग्राम की कीमत?

  • आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,010 से 1,44,330 रुपये के बीच है.
  • 22 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 1,30,997 से 1,32,440 रुपये के दायरे में है.
  • 18 कैरेट सोने की कीमत 1,07,260 रुपये से 1,08,390 रुपये के बीच बनी हुई है.  

चांदी की कितनी है कीमत?

आज चांदी की कीमतों में भी गिरावट का दौर जारी है. प्रति 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2450 से 2550 के बीच है. वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 24500 से 25500 के दायरे में है. इस हिसाब से 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,45,000 से 2,55,000 रुपये है. 

क्यों अचानक से गिरीं सोने-चांदी की कीमतें?

बीते 18 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक अस्थायी समझौते से वैश्विक तनाव को काफी हद तक काबू में करने में मदद मिली है. होर्मुज (Strait of Hormuz) के रास्ते एनर्जी सप्लाई फिर से शुरू होने के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग कम हुई है.

इस बीच, अमेरिकी फेड रिजर्व (US Fed) ने भी महंगाई को काबू में रखने के लिए साल के अंत तक ब्याज दरों में 25 बेसिस पाॅइंट की बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. ब्याज दरें बढ़ती हैं, जो लोग सोने-चांदी से अपना निवेश निकालकर सरकारी बॉन्ड्स में लगाते हैं. कीमतें कम होने की एक और वजह अमेरिकी डॉलर इंडेक्स का तेजी से चढ़ना भी है, जो मई 2025 के बाद अपने हाई लेवल पर पहुंच गई है. चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं इसलिए डॉलर मजबूत होने पर दुनिया भर के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है, इससे मांग घटने लगती है. 

ये भी पढ़ें:

सिद्धांतों पर आधारित निवेश का नया दौर, जानिए कैसे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं सात्विक, शरिया और ईएसजी इंडेक्स 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Silver Rate Silver Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold-Silver Rate: सोने-चांदी में आज बड़ी गिरावट, हजारों रुपये कम हुए भाव; खरीदारी से पहले चेक करें रेट
सोने-चांदी में आज बड़ी गिरावट, हजारों रुपये कम हुए भाव; खरीदारी से पहले चेक करें रेट
बिजनेस
Bank Holiday: आज मुहर्रम के दिन बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
आज मुहर्रम के दिन बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
LPG Rate Today: घरेलू रसोई गैस की कीमत आज बढ़ी है क्या? फटाफट चेक करें देश भर में एलपीजी का लेटेस्ट रेट
घरेलू रसोई गैस की कीमत आज बढ़ी है क्या? फटाफट चेक करें देश भर में एलपीजी का लेटेस्ट रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: आ गया आज का पेट्रोल-डीजल रेट, कहीं 115 तो कहीं 113 रुपये के पार पहुंची कीमत
आ गया आज का पेट्रोल-डीजल रेट, कहीं 115 तो कहीं 113 रुपये के पार पहुंची कीमत
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DRDO Defence System: सैनिकों के कंधे पर मौत का सामान! भारत ने बना लिया 'हिट-टू-किल' ब्रह्मास्त्र...अब पाकिस्तान की खैर नहीं
सैनिकों के कंधे पर मौत का सामान! भारत ने बना लिया 'हिट-टू-किल' ब्रह्मास्त्र...अब पाकिस्तान की खैर नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में टूट के आसार? MVA की बैठक से शरद पवार और जयंत पाटील रहे दूर
महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में टूट के आसार? MVA की बैठक से शरद पवार और जयंत पाटील रहे दूर
विश्व
Russia On Nuclear Weapon: 'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
'परमाणु हथियार ही दुनिया को...', रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये क्या कहा? ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन
क्रिकेट
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaram BO Day 6: 'मा इंति बंगारम' का कमाल, 6 दिन में कर डाली बजट से ज्यादा कमाई, बना दिया ये सॉलिड रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
'मा इंति बंगारम' का कमाल, 6 दिन में कर डाली बजट से ज्यादा कमाई, जानें- कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
जनरल नॉलेज
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
टेक्नोलॉजी
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget