Gold- Silver Price Today 16 June 2026: सोने- चांदी के खरीदोरों के लिए एक बुरी खबर है. सरकार ने सोने के लिए बेस इंपोर्ट प्राइस में 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी कर दी है और चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस को 83 डॉलर प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है. इसके बाद सोने का नया बेस इंपोर्ट प्राइस 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी बढ़कर 2,175 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई है. मजे की बात ये है कि केंद्र सरकार ने तीन दिन पहले ही सोने की बेस इंपोर्ट कीमत में 80 डॉलर और चांदी की कीमत में 276 डॉलर की कटौती की थी. तो अब ऐसे में आइये यहां से जानते हैं कि आज 16 जून का सोने- चांदी का ताजा भाव क्या है.

आज आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के दाम-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹151680 ₹139050 ₹113800 मुंबई ₹151530 ₹138900 ₹113650 कोलकाता ₹151530 ₹138900 ₹113650 चेन्नई ₹153490 ₹140700 ₹118000 पटना ₹151580 ₹138950 ₹113700 लखनऊ ₹151680 ₹139050 ₹113800 मेरठ ₹151680 ₹139050 ₹113800 अयोध्या ₹151680 ₹139050 ₹113800 कानपुर ₹151680 ₹139050 ₹113800 गाजियाबाद ₹151680 ₹139050 ₹113800 नोएडा ₹151680 ₹139050 ₹113800 गुरुग्राम ₹151680 ₹139050 ₹113800 चंडीगढ़ ₹151680 ₹139050 ₹113800 जयपुर ₹151680 ₹139050 ₹113800 लुधियाना ₹151680 ₹139050 ₹113800 गुवाहाटी ₹151530 ₹138900 ₹113650 इंदौर ₹151580 ₹138950 ₹113700 अहमदाबाद ₹151580 ₹138950 ₹113700 वडोदरा ₹151580 ₹138950 ₹113700 सूरत ₹151580 ₹138950 ₹113700 पुणे ₹151530 ₹138900 ₹113650 नागपुर ₹151530 ₹138900 ₹113650 नासिक ₹151560 ₹138930 ₹113680 बैंगलोर ₹151530 ₹138900 ₹113650 भुवनेश्वर ₹151530 ₹138900 ₹113650 कटक ₹151530 ₹138900 ₹113650 रायपुर ₹151530 ₹138900 ₹113650 हैदराबाद ₹151530 ₹138900 ₹113650 केरल ₹151530 ₹138900 ₹113650

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आज आपके शहर में चांदी के दाम-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चेन्नई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 भुवनेश्वर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कटक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 हैदराबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000 केरल ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

सोने- चांदी के आयात नियम भी हुए सख्त?

हां, विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण और व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सोने और चांदी के आयात नियमों को काफी सख्त कर दिया है. जैसे कि 99.9% या उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी और इसके उत्पादों को 'फ्री' श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित' श्रेणी में डाल दिया गया है. सोने और चांदी दोनों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है और अब चांदी का आयात केवल अधिकृत बैंकों या RBI द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से ही किया जा सकता है.