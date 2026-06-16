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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: बड़ा झटका! फिर बढ़े इम्पोर्ट प्राइस, अब कितना महंगा हुआ सोना और चांदी? आज सुबह क्या है रेट

Gold- Silver Price Today: बड़ा झटका! फिर बढ़े इम्पोर्ट प्राइस, अब कितना महंगा हुआ सोना और चांदी? आज सुबह क्या है रेट

Gold- Silver Price Today 16 June 2026: आज सोने- चांदी के इंपोर्ट प्राइस में वृद्धि कर दी गई है. ऐसे में आप यहां से 16 जून, आज के सोने- चांदी के ताजा दाम जान सकते हैं.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 16 Jun 2026 07:10 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 16 June 2026: सोने- चांदी के खरीदोरों के लिए एक बुरी खबर है. सरकार ने सोने के लिए बेस इंपोर्ट प्राइस में 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी कर दी है और चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस को 83 डॉलर प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है. इसके बाद सोने का नया बेस इंपोर्ट प्राइस 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी बढ़कर 2,175 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई है. मजे की बात ये है कि केंद्र सरकार ने तीन दिन पहले ही सोने की बेस इंपोर्ट कीमत में 80 डॉलर और चांदी की कीमत में 276 डॉलर की कटौती की थी. तो अब ऐसे में आइये यहां से जानते हैं कि आज 16 जून का सोने- चांदी का ताजा भाव क्या है.

आज आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के दाम- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹151680 ₹139050 ₹113800
मुंबई ₹151530 ₹138900 ₹113650
कोलकाता ₹151530 ₹138900 ₹113650
चेन्नई ₹153490 ₹140700 ₹118000
पटना ₹151580 ₹138950 ₹113700
लखनऊ ₹151680 ₹139050 ₹113800
मेरठ ₹151680 ₹139050 ₹113800
अयोध्या ₹151680 ₹139050 ₹113800
कानपुर ₹151680 ₹139050 ₹113800
गाजियाबाद ₹151680 ₹139050 ₹113800
नोएडा ₹151680 ₹139050 ₹113800
गुरुग्राम ₹151680 ₹139050 ₹113800
चंडीगढ़ ₹151680 ₹139050 ₹113800
जयपुर ₹151680 ₹139050 ₹113800
लुधियाना ₹151680 ₹139050 ₹113800
गुवाहाटी ₹151530 ₹138900 ₹113650
इंदौर ₹151580 ₹138950 ₹113700
अहमदाबाद ₹151580 ₹138950 ₹113700
वडोदरा ₹151580 ₹138950 ₹113700
सूरत ₹151580 ₹138950 ₹113700
पुणे ₹151530 ₹138900 ₹113650
नागपुर ₹151530 ₹138900 ₹113650
नासिक ₹151560 ₹138930 ₹113680
बैंगलोर ₹151530 ₹138900 ₹113650
भुवनेश्वर ₹151530 ₹138900 ₹113650
कटक ₹151530 ₹138900 ₹113650
रायपुर ₹151530 ₹138900 ₹113650
हैदराबाद ₹151530 ₹138900 ₹113650
केरल ₹151530 ₹138900 ₹113650

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आज आपके शहर में चांदी के दाम- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चेन्नई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
भुवनेश्वर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कटक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
हैदराबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
केरल ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

सोने- चांदी के आयात नियम भी हुए सख्त?

हां, विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण और व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सोने और चांदी के आयात नियमों को काफी सख्त कर दिया है. जैसे कि 99.9% या उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी और इसके उत्पादों को 'फ्री' श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित' श्रेणी में डाल दिया गया है. सोने और चांदी दोनों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है और अब चांदी का आयात केवल अधिकृत बैंकों या RBI द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से ही किया जा सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Jun 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Gold & Silver Import Price
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