सोने और चांदी को मुश्किल समय का सहारा माना जाता है. बड़े बुजुर्गों की माने तो सोना सबसे सुरक्षित निवेश है. जब शेयर बाजार में गिरावट आती है या दुनियाभर में आर्थिक तनाव बढ़ता है तो भी निवेशक सोने की तरफ ही रुख करते हैं. लेकिन क्या सोना और चांदी खरीदने से आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है? इतिहास के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं.

एक दौर था जब सोने को अपने पुराने भाव पर लौटने में करीब 26 साल लग गए थे, जबकि चांदी को पिछला रिकॉर्ड छूने के लिए 31 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा था. ऐसे में मौजूदा गिरावट के बीच निवेश करने वालों को कुछ पुरानी गलतियों से सीख लेने की जरूरत है.

सोने को पुराने भाव पर लौटने में क्यों लगे 26 साल?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 1980 में सोने ने एक बड़ी ऊंचाई हासिल की थी. इसके बाद कीमतों में गिरावट शुरू हुई और जुलाई 1999 तक सोना अपने शिखर से करीब 62.1 फीसदी टूट गया. इसके बाद कीमतों को संभलने और पुराने रिकॉर्ड तक पहुंचने में कई साल लग गए. सोना मई 2006 में जाकर फिर से जनवरी 1980 के हाई रेट पर पहुंच पाया था.

मतलब अगर किसी निवेशक ने जनवरी 1980 में सोना उसके सबसे ऊंचे भाव पर खरीदा होता तो उसे अपना निवेश बिना नुकसान के उस स्तर पर वापस देखने के लिए करीब 26.3 साल इंतजार करना पड़ता.

चांदी में कितना हुआ नुकसान?

चांदी की कहानी इससे भी ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली रही है. जनवरी 1980 में चांदी ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था. इसके बाद इसकी कीमतों में करीब 90.8 फीसदी की भारी गिरावट आई और मार्च 1993 में यह अपने निचले स्तर पर पहुंच गई.

लेकिन गिरावट के बाद पुरानी कीमत तक पहुंचने में चांदी को अप्रैल 2011 तक का इंतजार करना पड़ा. मतलब निवेशकों को करीब 31.2 साल बाद अपना पुराना हाई वापस देखने को मिला. इतना ही नहीं, अप्रैल 2011 में चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई और तब ये 67 फीसदी टूट गई और फिर सितंबर 2025 में जाकर अपने पुराने शिखर पर लौटी. इस बार भी रिकवरी में करीब 14.4 साल लगे.

2011 के बाद सोने को कितना समय लगा?

सितंबर 2011 में समय सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया था लेकिन इसके बाद दिसंबर 2015 तक इसकी कीमत करीब 39.3 फीसदी गिर गई. पुराने रिकॉर्ड तक वापस पहुंचने के लिए निवेशकों को जुलाई 2020 तक इंतजार करना पड़ा. यानी इस गिरावट से उबरने में करीब 8.8 साल लगे.

ये आंकड़े बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें गिरने के बाद तुरंत पुराने स्तर पर नहीं लौटते हैं. कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है.

2026 में कितना टूटा सोना-चांदी?

साल 2026 में भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल सोना अपने फरवरी के शिखर से करीब 29.4 फीसदी नीचे आया है, जबकि चांदी में जनवरी के हाई से करीब 55.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

हालांकि, 23 नवंबर को दोनों की कीमतों में कुछ सुधार भी दिखा था. MCX पर सोना 2,800 रुपए यानी 2.3 फीसदी उछलकर 1,24,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी का भाव 3,600 रुपए यानी 2.5 फीसदी बढ़कर 1,51,390 रुपए प्रति किलो हो गया. लेकिन एक दिन की तेजी को कीमतों में पूरी तरह रिकवरी नहीं बोल सकते हैं. सोना लगातार पांच कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद संभला था, जबकि चांदी में चार सत्रों की गिरावट के बाद तेजी आई थी.

निवेशकों को क्या सीख लेनी चाहिए?

सबसे बड़ी सीख तो ये है कि सोने और चांदी में पैसा लगाने से पहले समय तय करना जरूरी है. अगर आप कुछ ही महीनों में मुनाफा कमाने की उम्मीद से निवेश कर रहे हैं तो कीमतों में तेज गिरावट आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. खासतौर से ट्रेडिंग करने वालों को तो बिना बाजार की दिशा समझे बड़ी पोजीशन लेने से बचना चाहिए.

सोने को गारंटीड मुनाफे वाला निवेश नहीं समझना चाहिए. इसलिए निवेश से पहले अपनी जरूरत, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश के समय को ध्यान में रखें. और सबसे बड़ी बात याद रखें कि कीमतों में गिरावट के बाद आई तेजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब बाजार लगातार ऊपर ही जाएगा.

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