Gold-Silver Rate: ट्रंप ने दिया ऐसा अल्टीमेटम कि भरभराकर गिरा सोना, जानें आपके शहर में कितना है आज गोल्ड रेट?
Gold-Silver Price Latest Updates:
Gold-Silver Price Today on May 18: आज 18 मई को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. वहीं, चांदी में भी उतार-चढ़ाव का क्रम बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी, मिडिल-ईस्ट में तनाव और युद्ध के न थमने की आशंका के बीच आज घरेलू वायदा बाजार (MCX) पर दोनों ही लाल निशान में खुली हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों (Comex) में आज सोना 1% से ज्यादा और चांदी करीब 2.7% तक टूट चुकी है. इसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा बाजार दोनों पर पड़ा है.
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ''ईरान के लिए घड़ी टिक-टिक कर रही है. बेहतर होगा कि वे समझौते के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाएं, वरना उनका नामोनिशान नहीं बचेगा. समय बेहद कम है.'' वहीं, ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है. ट्रंप की इस धमकी को खारिज करते हुए तेहरान ने कहा कि वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर उन पर हमला हुआ, तो वे मिडिल-ईस्ट में मौजूद अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे. इससे तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो सकती है.
प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोने की ताजा कीमत
|शहर
|24 कैरेट सोने की कीमत
|22 कैरेट सोने की कीमत
|18 कैरेट सोने की कीमत
|दिल्ली
|1,57,070 रुपये
|1,43,990 रुपये
|1,17,840 रुपये
|मुंबई
|1,56,920 रुपये
|1,43,840 रुपये
|1,17,769 रुपये
|कोलकाता
|1,56,920 रुपये
|1,43,840 रुपये
|1,17,769 रुपये
|बेंगलुरु
|1,56,920 रुपये
|1,43,840 रुपये
|1,17,769 रुपये
|चेन्नई
|1,60,900 रुपये
|1,47,490 रुपये
|1,23,090 रुपये
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Source: IOCL