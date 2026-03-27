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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price: सिर्फ दो दिन में 39800 रुपये महंगा हुआ सोना, जानें आज कितना है 24 से लेकर 18 कैरेट का भाव?

Gold-Silver Price: सिर्फ दो दिन में 39800 रुपये महंगा हुआ सोना, जानें आज कितना है 24 से लेकर 18 कैरेट का भाव?

Gold-Silver Price Today: हफ्ते की शुरुआत में आई गिरावट के बाद अब सोना फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है. पिछले दो सेशन में सोने की कीमत में भारी उछाल आया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 27 Mar 2026 11:00 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today: भारत में आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. हफ्ते की शुरुआत में आई गिरावट के बाद अब सोना फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है. पिछले दो सेशन में सोने की कीमत में भारी उछाल आया है. इस दौरान 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 39800 रुपये और इतने ही ग्राम के 22 कैरेट सोने की कीमत में 36500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. यह सोने में लोगों की फिर से बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है.  

सोने की कीमतों में यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता को लेकर मिल रहे अलग-अलग संकेतों की वजह से हो रही है. एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को शांति प्रस्ताव भेजा है. वहीं, दूसरी तरफ ईरान ने बातचीत में शामिल होने की किसी भी इच्छा से इंकार कर दिया है. ऊपर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strair of Hormuz) पर  अपना पूरा अधिकार (संप्रभु नियंत्रण) की शर्त रख दी है. इसने तनाव को फिर से चरम पर पहुंचा दिया है. दुनिया का लगभग 20 परसेंट कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है. ऐसे में यहां किसी तरह का नियंत्रण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है. 

आज सोने की कीमत 

24 कैरेट 

आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14689 रुपये है, जो कल के 14667 रुपये से 22 रुपये ज्यादा है. वहीं, 176 रुपये के इजाफे के साथ आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,17,512 रुपये है. 10 ग्राम की कीमत 220 रुपये बढ़कर 1,46,890 रुपये और 100 ग्राम की कीमत 2,200 की बढ़ोतरी के साथ 14,68,900 रुपये हो गई है. 

22 कैरेट

22 कैरेट की कैटेगरी में भी सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली. 1 ग्राम की कीमत आज 13,465 है, जो पिछले सेशन से 20 रुपये ज्यादा है. 8 ग्राम के लिए रेट बढ़कर 1,07,720 हो गया, जिसमें कल के मुकाबले 160 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 10 ग्राम की कीमत 200 रुपये बढ़कर 1,34,650 रुपये, जबकि 100 ग्राम की कीमत 2,000 रुपये बढ़कर 13,46,500 तक पहुंच गई है.

18 कैरेट

आज 18 कैरेट सेगमेंट में भी सोने की कीमतें बढ़ीं. 1 ग्राम का रेट 11,017 है, जो 16 रुपये ज्यादा है. 8 ग्राम के लिए कीमत बढ़कर 88,136 हो गई, जिसमें 128 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 10 ग्राम का रेट बढ़कर 1,10,170 हो गया, जो 160 रुपये ज्यादा है, जबकि 100 ग्राम की कीमत 11,01,700 है, जिसमें 1,600 की बढ़ोतरी हुई है.

चांदी की कितनी है कीमत? 

भारत में आज चांदी की कीमतें 240 रुपये प्रति ग्राम और 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश में आज चांदी की कीमत में 10,000 रुपये प्रति किलो तक की बड़ी गिरावट देखी जा रही है. 

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Published at : 27 Mar 2026 10:49 AM (IST)
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