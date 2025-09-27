नवरात्रि में सोना खरीदना मुश्किल! ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा गोल्ड, चेक करें लेटेस्ट कीमत

Gold Price in India Today: भारत में सोने की कीमतों में शनिवार, 27 सितंबर को लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई. इसी के साथ हफ्ते की शुरुआत में आई गिरावट की भी भरपाई हो गई. दो दिन की मजबूती के चलते सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब पहुंच गया है. हफ्ते की शुरुआत में सोने की कीमतों में आई गिरावट ने सोने के खरीदारों, खासकर उन लोगों के बीच कुछ राहत की उम्मीद जगाई थी, जो नवरात्रि के मौके पर सोना खरीदना चाह रहे हैं. अमेरिका के H1B वीजा, भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता, अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता और दूसरे भू-राजनीतिक बदलाव के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग फिर से बढ़ी है.

आज कितनी बढ़ी सोने की कीमत?

भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत आज 600 रुपये बढ़कर 1,15,480 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 550 रुपये बढ़कर 1,05,850 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई. 18 कैरेट सोने का भाव भी 450 रुपये बढ़कर 86,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इस साल की शुरुआत से भारत में सोने की कीमतों में 40 परसेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. सितंबर के महीने में देश में सोने की कीमतों में गजब की तेजी देखी गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आसमान छूती कीमतों की ओर इशारा करती है. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में भारी उछाल के चलते अगस्त में देश में बढ़ती महंगाई को भी बढ़ावा मिला. एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों अमेरिकी ट्रेजरी के नए ऋणों के बोझ और फेड की स्वायत्तता पर खतरे की चिंताओं के बीच सोने की कीमत में आगे बढ़ोतरी की संभावना है.

