#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, 0.48% की गिरावट के बाद 147270 रुपए पर पहुंचा भाव, खरीदारी का अच्छा मौका?

Gold- Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, 0.48% की गिरावट के बाद 147270 रुपए पर पहुंचा भाव, खरीदारी का अच्छा मौका?

Gold Price Today, 26 July 2026: आज सोना कितना सस्ता हुआ है और चांदी के क्या हालात हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट यहां मौजूद है. ये रिपोर्ट सोना- चांदी की खरीदारी में भी मदद करेगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Jul 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Today, 26 July 2026: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. घरेलू वायदा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. कारोबार के दौरान सोना करीब 0.48 फीसदी फिसलकर 1,47,270 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया. पिछले कुछ दिनों से जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज की गिरावट ने खरीदारों को कुछ राहत दी है.

क्यों सस्ता हुआ सोना?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव, डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बनी उम्मीदों के कारण सोने में कमजोरी देखने को मिली. इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा और MCX पर गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

26 जुलाई को कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है भाव

आज क्या है सोने का भाव?
आज MCX पर सोना करीब 1,47,270 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में लगभग 0.48 फीसदी कम है. हालांकि, अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण अलग हो सकते हैं.

चांदी की कीमत में आई नरमी?
सोने की कीमतों में आज 0.48 फीसदी की गिरावट देखने को मिली, लेकिन चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. घरेलू बाजार में चांदी अपने पिछले कारोबारी सत्र के स्तर पर ही कारोबार करती रही. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है. अगर आप चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जांच लें, क्योंकि स्थानीय टैक्स और ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा, जानें आपके शहर में एलपीजी का क्या है रेट

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए सलाह
अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें. सोने के लिए BIS हॉलमार्क और चांदी के लिए शुद्धता की जांच करना न भूलें. साथ ही, अच्छे और विश्वास वाले ज्वेलर से ही खरीदारी करें और पक्का बिल जरूर लें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Silver Price Gold & Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold- Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, 0.48% की गिरावट के बाद 147270 रुपए पर पहुंचा भाव, खरीदारी का अच्छा मौका?
Gold- Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, 0.48% की गिरावट के बाद 147270 रुपए पर पहुंचा भाव, खरीदारी का अच्छा मौका?
बिजनेस
LPG Rate Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा, जानें आपके शहर में एलपीजी का क्या है रेट
LPG Rate Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा, जानें आपके शहर में एलपीजी का क्या है रेट
बिजनेस
Petrol- Diesel Price Today: 26 जुलाई को कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है भाव
Petrol- Diesel Price Today: 26 जुलाई को कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है भाव
बिजनेस
भारत में महंगी क्यों हुई Diet Coke? जानिए क्या है इसकी वजह
भारत में महंगी क्यों हुई Diet Coke? जानिए क्या है इसकी वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
बिहार
Exclusive: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्यों हुई हार? प्रशांत का बड़ा बयान, कहा- 'क्योंकि दीदी को...'
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्यों हुई हार? प्रशांत का बड़ा बयान, कहा- 'क्योंकि दीदी को...'
क्रिकेट
IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, ZIM के खिलाफ तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बॉलीवुड
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
शिक्षा
देश में बढ़ीं MBBS सीटें, लेकिन 778 लोगों पर एक ही डॉक्टर
देश में बढ़ीं MBBS सीटें, लेकिन 778 लोगों पर एक ही डॉक्टर
ऑटो
सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले ये चीजें चेक करना बेहद जरूरी
सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले ये चीजें चेक करना बेहद जरूरी
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget