Gold- Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, 0.48% की गिरावट के बाद 147270 रुपए पर पहुंचा भाव, खरीदारी का अच्छा मौका?
Gold Price Today, 26 July 2026: आज सोना कितना सस्ता हुआ है और चांदी के क्या हालात हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट यहां मौजूद है. ये रिपोर्ट सोना- चांदी की खरीदारी में भी मदद करेगी.
Gold Price Today, 26 July 2026: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. घरेलू वायदा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. कारोबार के दौरान सोना करीब 0.48 फीसदी फिसलकर 1,47,270 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया. पिछले कुछ दिनों से जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज की गिरावट ने खरीदारों को कुछ राहत दी है.
क्यों सस्ता हुआ सोना?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव, डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर बनी उम्मीदों के कारण सोने में कमजोरी देखने को मिली. इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा और MCX पर गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.
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आज क्या है सोने का भाव?
आज MCX पर सोना करीब 1,47,270 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में लगभग 0.48 फीसदी कम है. हालांकि, अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण अलग हो सकते हैं.
चांदी की कीमत में आई नरमी?
सोने की कीमतों में आज 0.48 फीसदी की गिरावट देखने को मिली, लेकिन चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. घरेलू बाजार में चांदी अपने पिछले कारोबारी सत्र के स्तर पर ही कारोबार करती रही. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है. अगर आप चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जांच लें, क्योंकि स्थानीय टैक्स और ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.
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सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए सलाह
अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें. सोने के लिए BIS हॉलमार्क और चांदी के लिए शुद्धता की जांच करना न भूलें. साथ ही, अच्छे और विश्वास वाले ज्वेलर से ही खरीदारी करें और पक्का बिल जरूर लें.