Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 9 दिसंबर को गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,30,045 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,29,605 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

9 दिसंबर की सुबह 10:45 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,29,962 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 360 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,30,158 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,240 रुपए

22 कैरेट - 1,19,400 रुपए

18 कैरेट - 97,720 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,910 रुपए

22 कैरेट - 1,19,250 रुपए

18 कैरेट - 97,570 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,910 रुपए

22 कैरेट - 1,20,000 रुपए

18 कैरेट - 1,00,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,090 रुपए

22 कैरेट - 1,19,250 रुपए

18 कैरेट - 97,570 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,140 रुपए

22 कैरेट - 1,19,300 रुपए

18 कैरेट - 97,620 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,240 रुपए

22 कैरेट - 1,19,400 रुपए

18 कैरेट - 97,720 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,140 रुपए

22 कैरेट - 1,19,300 रुपए

18 कैरेट - 97,620 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,090 रुपए

22 कैरेट - 1,19,250 रुपए

18 कैरेट - 97,570 रुपए

सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाएं, युद्ध जैसी स्थिति, रुपये और डॉलर की चाल और टैक्स से जुड़े फैसले भी इसकी कीमत पर असर डालते हैं. हालांकि, लोग शुरू से ही सोने को एक सुरक्षित निवेश मानते आए हैं.

निवेशकों का मानना है कि, सोना बाजार की जोखिमों से बचाने वाला बहुमूल्य धातु है. साथ ही आम भारतीय भी शुभ अवसरों पर सोना खरीदते हैं. सोना भारत में सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. शादी जैसे अवसरों पर तो भारतीय जमकर सोने की खरीदारी करते हैं.

यह भी पढ़ें: भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की बहार, 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाकर पिछले साल का तोड़ा रिकॉर्ड