Gold Price Today: सोने का चमक हुई फीकी, 31 दिसंबर को इस रेट पर बिक रहा सोना, जानें अपने शहर का ताजा भाव
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 31 दिसंबर को गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,36,327 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,36,666 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
31 दिसंबर की सुबह 10:10 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,35,971 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 700 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,36,327 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,36,340 रुपए
22 कैरेट - 1,24,990 रुपए
18 कैरेट - 1,02,070 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,880 रुपए
22 कैरेट - 1,24,550 रुपए
18 कैरेट - 1,01,910 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,36,910 रुपए
22 कैरेट - 1,25,500 रुपए
18 कैरेट - 1,04,700 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,880 रुपए
22 कैरेट - 1,24,550 रुपए
18 कैरेट - 1,01,910 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,930 रुपए
22 कैरेट - 1,24,600 रुपए
18 कैरेट - 1,01,960 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,36,030 रुपए
22 कैरेट - 1,24,700 रुपए
18 कैरेट - 1,02,060 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,930 रुपए
22 कैरेट - 1,24,600 रुपए
18 कैरेट - 1,01,960 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,880 रुपए
22 कैरेट - 1,24,550 रुपए
18 कैरेट - 1,01,910 रुपए
साल के आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों ने रिकॉर्ड तेजी दर्ज की है. साल 2025 में तो सोने ने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया हैं. हालांकि, सोने की बढ़ती कीमतों से यह पीली धातु अब आमलोगों के पहुंच से दूरी होती जा रही हैं.
महंगे होते भाव के कारण अब लोग 22 और 24 कैरेट सोने की जगह 18 कैरेट सोने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. यह एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा हैं. अगर आप आज सोना खरीदने की प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा. खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर पता करें. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.
