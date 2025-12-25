हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्रिसमस पर सोने की कीमतें घटी या बढ़ी, जानें 25 दिसंबर को दिल्ली से पटना तक किस रेट पर बिक रहा है सोना

क्रिसमस पर सोने की कीमतें घटी या बढ़ी, जानें 25 दिसंबर को दिल्ली से पटना तक किस रेट पर बिक रहा है सोना

पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं. गुरुवार, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन भी सोने की कीमतों में उछाल जारी है. जानें अपने शहर का ताजा रेट..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है. सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं. गुरुवार, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन भी सोने की कीमतों में उछाल जारी है.

गुड रिटर्न के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में तो 24 कैरेट सोना 1,39,400 रुपये (प्रति 10 ग्राम) की कीमत पर बिक रहा है. चेन्नई में तो सोने की कीमत 1,39,860 रुपये तक पहुंच गई है. इस साल सोना करीब 74 फीसदी तक मजबूत हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,525.96 डॉलर प्रति औंस पर है.  

वहीं, चांदी की कीमतों में भी 25 दिसंबर को तेजी दर्ज की जा रही है. दिल्ली में चांदी 2,34,000 रुपये (प्रति किलो) के रेट पर बिक रही है. चांदी की दाम लगातार 2 लाख रुपये से ऊपर बने हुए है. इस साल चांदी ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर दिया हैं.  

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,400 रुपए 
22 कैरेट - 1,27,800 रुपए 
18 कैरेट - 1,04,590 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,250 रुपए 
22 कैरेट - 1,27,650 रुपए 
18 कैरेट - 1,04,440 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,860 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,200 रुपए 
18 कैरेट - 1,06,950 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,250 रुपए 
22 कैरेट - 1,27,650 रुपए 
18 कैरेट - 1,04,440 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,300 रुपए 
22 कैरेट - 1,27,700 रुपए 
18 कैरेट - 1,04,490 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,400 रुपए 
22 कैरेट - 1,27,800 रुपए 
18 कैरेट - 1,04,590 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,300 रुपए 
22 कैरेट - 1,27,700 रुपए 
18 कैरेट - 1,04,490 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,250 रुपए 
22 कैरेट - 1,27,650 रुपए 
18 कैरेट - 1,04,440 रुपए

अगर आप आज सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर के ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो. साथ ही आपको अपनी खरीदारी पर बेस्ट डील मिल सके. 

यह भी पढ़ें: अगले एक साल में गेम बदल सकते हैं ये शेयर! एक्सपर्ट्स की पसंद आई सामने, जानें डिटेल 

Published at : 25 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Rate 25 December
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश पहुंचे तारिक रहमान, यूनुस को लगा तगड़ा झटका, विशेष सहायक ने हिंसा के बीच दिया इस्तीफा
बांग्लादेश पहुंचे तारिक रहमान, यूनुस को लगा तगड़ा झटका, विशेष सहायक ने हिंसा के बीच दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना धुंध, कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह हुआ प्रभावित
घर खरीदना हुआ आसान? 2025 में Real Estate Market में क्या-क्या बदला| Paisa Live
Atal Ji को 101 वीं जयंती पर राष्ट्रपति Draupadi Murmu और PM Modi समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
Kuldeep Senger को Delhi High Court से मिली जमानत !, धरने पर पीड़िता परिवार
Unnao Rape Case में पीड़िता ने ऑन कैमरा दी गवाही, बताया क्या हुआ था,Supreme Court का खटखटाएगी दरवाजा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश पहुंचे तारिक रहमान, यूनुस को लगा तगड़ा झटका, विशेष सहायक ने हिंसा के बीच दिया इस्तीफा
बांग्लादेश पहुंचे तारिक रहमान, यूनुस को लगा तगड़ा झटका, विशेष सहायक ने हिंसा के बीच दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
'किसी को सच नहीं पता था..'9 साल बाद शिल्पा शिंदे ने बताई 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने की वजह
9 साल बाद शिल्पा शिंदे ने बताई 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने की वजह
हेल्थ
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
ट्रेंडिंग
हाथों में नोट लेकर यूं थिरकी नन्ही-सी लाडली, वीडियो देख यूजर्स बोले- बेटी की नजर उतार लो
हाथों में नोट लेकर यूं थिरकी नन्ही-सी लाडली, वीडियो देख यूजर्स बोले- बेटी की नजर उतार लो
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget