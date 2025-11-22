Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: भारत में शादियों के सीजन की शुरुआत हो गई है. लोग सोने और चांदी के गहनों की खरीदारी कर रहे हैं. अगर आप भी शनिवार, 22 नवंबर को सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो, आपको अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर पता करना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

सोना और चांदी की कीमतें लगातार बदलती रहती है. वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की कीमत, सरकार द्वारा लिया गया टैक्स और दूसरे कारणों से सोने की कीमतें बदलती रहती है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,990 रुपए

22 कैरेट - 1,15,500 रुपए

18 कैरेट - 94,530 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,840 रुपए

22 कैरेट - 1,15,350 रुपए

18 कैरेट - 94,380 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,880 रुपए

22 कैरेट - 1,16,300 रुपए

18 कैरेट - 97,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,840 रुपए

22 कैरेट - 1,15,350 रुपए

18 कैरेट - 94,380 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,890 रुपए

22 कैरेट - 1,15,400 रुपए

18 कैरेट - 94,430 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,990 रुपए

22 कैरेट - 1,15,550 रुपए

18 कैरेट - 94,530 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,890 रुपए

22 कैरेट - 1,15,400 रुपए

18 कैरेट - 94,430 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,840 रुपए

22 कैरेट - 1,15,350 रुपए

18 कैरेट - 94,380 रुपए

भारतीय घरेलू बाजार में सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. भारत में इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में लोग जमकर सोना की खरीदारी करते हैं. जिससे सोने की मांग और कीमतें बढ़ने की उम्मीद रहती है.

भारत में सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह भारतीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है. भारत में सोना खरीदना शुभ माना जाता है. यहीं कारण है कि, हर खुशी के अवसर पर लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं.

