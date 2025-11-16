हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Price Today: 16 नवंबर को सोने के रेट में आया बड़ा बदलाव, देखें आपके शहर में आज कितना चल रहा भाव

Gold Price Today: 16 नवंबर को सोने के रेट में आया बड़ा बदलाव, देखें आपके शहर में आज कितना चल रहा भाव

भारत में शादियों के सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में गोल्ड मार्केट में लोगों की चहल-पहल भी बढ़ी है. लोग सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. सोना खरीदने से पहले जानें आपके शहर का ताजा रेट.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: भारत में शादियों के सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में गोल्ड मार्केट में लोगों की चहल-पहल भी बढ़ी है. सोने की लगातार तेज हो रही कीमतों के बावजूद भी लोग सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

हालांकि, पिछले सप्ताह 24 कैरेट सोने की कीमतों में 3060 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल थी. अगर आज रविवार, 16 नवंबर को आप सोना खरीदने का विचार कर रहे हैं तो, आपको सोने के ताजा रेट जरूर जान लेनी चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो.   

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,230 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,800 रुपए 
18 कैरेट - 93,960 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,080 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,650 रुपए 
18 कैरेट - 93,810 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,26,000 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,500 रुपए 
18 कैरेट - 96,400 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,080 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,650 रुपए 
18 कैरेट - 93,810 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,130 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,700 रुपए 
18 कैरेट - 93,860 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,230 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,800 रुपए 
18 कैरेट - 93,960 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,130 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,700 रुपए 
18 कैरेट - 93,860 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,080 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,650 रुपए 
18 कैरेट - 93,810 रुपए

भारत में सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है. भारतीय शुभ अवसरों, त्योहारों, शादियों पर सोना खरीदते हैं. लोगों का मानना है कि, सोना खरीदना शुभ संकेत लेकर आता है.

यहीं कारण है कि, भारत में इस बहुमूल्य धातु की मांग बनी रहती है. साथ ही निवेशक भी बाजार के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सोने की खरीदारी एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर करते हैं. 

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में आईपीओ की बहार! इस सप्ताह दो लॉन्च और सात लिस्टिंग, जानें पूरी जानकारी

 

Published at : 16 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Gold Price Today Gold Rate 16 November
Embed widget