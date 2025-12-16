Gold Price Today: सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, जानें 16 दिसंबर को दिल्ली से चेन्नई तक किस रेट पर बिक रहा सोना
घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 16 दिसंबर को गिरावट देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,33,523 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ......
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 16 दिसंबर को गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,33,523 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,34,130 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
16 दिसंबर की सुबह 10:35 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,33,773 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 360 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,38,875 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,010 रुपए
22 कैरेट - 1,22,850 रुपए
18 कैरेट - 1,00,540 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,33,860 रुपए
22 कैरेट - 1,22,700 रुपए
18 कैरेट - 1,00,390 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,730 रुपए
22 कैरेट - 1,23,500 रुपए
18 कैरेट - 1,03,000 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,33,860 रुपए
22 कैरेट - 1,22,700 रुपए
18 कैरेट - 1,00,390 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,33,910 रुपए
22 कैरेट - 1,22,750 रुपए
18 कैरेट - 1,00,400 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,010 रुपए
22 कैरेट - 1,22,850 रुपए
18 कैरेट - 1,00,540 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,33,910 रुपए
22 कैरेट - 1,22,750 रुपए
18 कैरेट - 1,00,440 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,33,860 रुपए
22 कैरेट - 1,22,700 रुपए
18 कैरेट - 1,00,390 रुपए
सोने के कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजारों की हलचल, वैश्विक अनिश्चितता, रुपये की चाल और सरकारी टैक्स जैसे फैक्टर सीधे तौर पर गोल्ड की कीमतों को प्रभावित करते हैं.
अगर आप आज सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर के लेटेस्ट रेट की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो. साथ ही आप सोने की खरीदारी पर बेस्ट डील प्राप्त कर सके.
यह भी पढ़ें: Stock Market Today: शेयर मार्केट की बिगड़ी चाल, सेंसेक्स 353 अंक टूटा, निफ्टी 25,929 के नीचे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL