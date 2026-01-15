Gold Price Today: वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. यूक्रेन संघर्ष के लंबे खिंचने और वेनेजुएला व ईरान को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे हालात में सोना एक बार फिर निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बनकर उभरा है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. आमतौर पर 24 कैरेट सोने की खरीद निवेश के उद्देश्य से की जाती है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है.

आपके शहर में आज सोने का भाव

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है. वहीं अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से उपलब्ध है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव बना रहेगा, तब तक सोने की कीमतों में मजबूती का रुख जारी रह सकता है.

कैसे तय होता है रेट?

सोना और चांदी की कीमतें रोज़ाना आधार पर तय होती हैं और इनके उतार-चढ़ाव के पीछे कई घरेलू और वैश्विक कारक जिम्मेदार होते हैं. ये कीमती धातुएं सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और वैश्विक हालात का भी संकेत देती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर सोना-चांदी के दाम किन वजहों से बदलते हैं—

1. डॉलर और एक्सचेंज रेट का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर में तय होती हैं. ऐसे में डॉलर-रुपया विनिमय दर में बदलाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है. यदि डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमजोर पड़ता है, तो भारत में सोने-चांदी के दाम बढ़ जाते हैं.

2. आयात शुल्क और टैक्स

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात करता है. इसलिए आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी), जीएसटी और अन्य स्थानीय कर सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं. टैक्स में किसी भी तरह के बदलाव से दाम ऊपर-नीचे हो सकते हैं.

3. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति

वैश्विक स्तर पर युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी या ब्याज दरों में बदलाव जैसी घटनाएं सोने की कीमतों पर गहरा असर डालती हैं. जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक शेयरों जैसी जोखिम भरी संपत्तियों से हटकर सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं.

4. भारत में सोने का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा है. शादी-ब्याह, त्योहारों और शुभ अवसरों पर सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों पर असर पड़ता है.

5. महंगाई और निवेश का नजरिया

सोना लंबे समय से महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है. जब महंगाई बढ़ती है या शेयर बाजार में अस्थिरता होती है, तो निवेशक सोने में पैसा लगाना बेहतर समझते हैं. इससे इसकी मांग और कीमत दोनों में बढ़ोतरी होती है.

