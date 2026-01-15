हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवैश्विक अनिश्चितता के बीच फिर चमका सोना, जानें आज 15 जनवरी 2025 को आपके शहर का ताजा रेट

वैश्विक अनिश्चितता के बीच फिर चमका सोना, जानें आज 15 जनवरी 2025 को आपके शहर का ताजा रेट

Gold Price: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 15 Jan 2026 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Today: वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. यूक्रेन संघर्ष के लंबे खिंचने और वेनेजुएला व ईरान को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे हालात में सोना एक बार फिर निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बनकर उभरा है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. आमतौर पर 24 कैरेट सोने की खरीद निवेश के उद्देश्य से की जाती है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है.

आपके शहर में आज सोने का भाव

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है. वहीं अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से उपलब्ध है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव बना रहेगा, तब तक सोने की कीमतों में मजबूती का रुख जारी रह सकता है.

कैसे तय होता है रेट?

सोना और चांदी की कीमतें रोज़ाना आधार पर तय होती हैं और इनके उतार-चढ़ाव के पीछे कई घरेलू और वैश्विक कारक जिम्मेदार होते हैं. ये कीमती धातुएं सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और वैश्विक हालात का भी संकेत देती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर सोना-चांदी के दाम किन वजहों से बदलते हैं—

1. डॉलर और एक्सचेंज रेट का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर में तय होती हैं. ऐसे में डॉलर-रुपया विनिमय दर में बदलाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है. यदि डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमजोर पड़ता है, तो भारत में सोने-चांदी के दाम बढ़ जाते हैं.

2. आयात शुल्क और टैक्स

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात करता है. इसलिए आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी), जीएसटी और अन्य स्थानीय कर सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं. टैक्स में किसी भी तरह के बदलाव से दाम ऊपर-नीचे हो सकते हैं.

3. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति

वैश्विक स्तर पर युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी या ब्याज दरों में बदलाव जैसी घटनाएं सोने की कीमतों पर गहरा असर डालती हैं. जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक शेयरों जैसी जोखिम भरी संपत्तियों से हटकर सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं.

4. भारत में सोने का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा है. शादी-ब्याह, त्योहारों और शुभ अवसरों पर सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों पर असर पड़ता है.

5. महंगाई और निवेश का नजरिया

सोना लंबे समय से महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है. जब महंगाई बढ़ती है या शेयर बाजार में अस्थिरता होती है, तो निवेशक सोने में पैसा लगाना बेहतर समझते हैं. इससे इसकी मांग और कीमत दोनों में बढ़ोतरी होती है.

ये भी पढ़ें: बैंक जानें वालों के लिए अलर्ट, कल 16 जनवरी को इस राज्य में बैंकिंग सेवाएं रहेंगी बंद

Published at : 15 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Gold Price Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में बड़ा धमाका | Stand-Up India II से मिलेगा ₹2 करोड़ तक Loan | Paisa Live
Trump के फैसलों से हिली Reliance | ₹1.4 लाख करोड़ की गिरावट या निवेश का मौका? | Paisa Live
Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ब्यूटी
Winter Care: सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
जनरल नॉलेज
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget