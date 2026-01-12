Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 12 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,39,600 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,38,819 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

12 जनवरी की सुबह 10:10 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,40,795 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 2000 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,41,250 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,61,766 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 9000 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,63,996 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी किन भावों पर बिक रहे हैं....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,300 रुपए

22 कैरेट - 1,30,450 रुपए

18 कैरेट - 1,06,760 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,150 रुपए

22 कैरेट - 1,30,300 रुपए

18 कैरेट - 1,06,610 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,43,130 रुपए

22 कैरेट - 1,31,200 रुपए

18 कैरेट - 1,09,450 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,150 रुपए

22 कैरेट - 1,30,300 रुपए

18 कैरेट - 1,06,610 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,200 रुपए

22 कैरेट - 1,30,350 रुपए

18 कैरेट - 1,06,660 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,300 रुपए

22 कैरेट - 1,30,450 रुपए

18 कैरेट - 1,06,760 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,200 रुपए

22 कैरेट - 1,30,350 रुपए

18 कैरेट - 1,06,660 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,150 रुपए

22 कैरेट - 1,30,300 रुपए

18 कैरेट - 1,06,610 रुपए

अगर आज आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहें हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए. इसके बाद ही खरीदारी की योजना बनानी चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े.

