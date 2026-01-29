Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में गुरुवार, 29 जनवरी को तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा गुरुवार को 1,69,882 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,65,915 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

29 जनवरी की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,80,300 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 14,300 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,80,501 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 4,04,879 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 19,500 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 4,07,456 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी का ताजा भाव क्या है?

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,79,000 रुपए

22 कैरेट - 1,64,100 रुपए

18 कैरेट - 1,34,290 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,78,850 रुपए

22 कैरेट - 1,63,950 रुपए

18 कैरेट - 1,34,140 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,83,280 रुपए

22 कैरेट - 1,68,000 रुपए

18 कैरेट - 1,39,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,78,850 रुपए

22 कैरेट - 1,63,950 रुपए

18 कैरेट - 1,34,140 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,78,900 रुपए

22 कैरेट - 1,64,000 रुपए

18 कैरेट - 1,34,190 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,79,000 रुपए

22 कैरेट - 1,64,100 रुपए

18 कैरेट - 1,34,290 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,78,900 रुपए

22 कैरेट - 1,64,000 रुपए

18 कैरेट - 1,34,190 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,78,850 रुपए

22 कैरेट - 1,63,950 रुपए

18 कैरेट - 1,34,140 रुपए

गुरुवार के कारोबारी दिन सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. अगर आज आप इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Stock Market 29 January: फ्लैट शुरुआत के बाद फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 319 अंक टूटा, निफ्टी भी लाल