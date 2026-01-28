Gold Price Today: सोने-चांदी में रिकॉर्ड तेजी, जानें 28 जनवरी को आपके शहर में कितना चढ़ गया भाव
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 28 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,59,900 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,57,699 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
28 जनवरी की सुबह 10:15 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,61,232 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 3500 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,62,429 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3,76,923 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 20,500 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 3,77,655 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी किस रेट पर बिक रहा है....
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,65,300 रुपए
22 कैरेट - 1,51,550 रुपए
18 कैरेट - 1,24,030 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,65,170 रुपए
22 कैरेट - 1,51,400 रुपए
18 कैरेट - 1,23,880 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,67,340 रुपए
22 कैरेट - 1,53,300 रुपए
18 कैरेट - 1,27,850 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,65,170 रुपए
22 कैरेट - 1,51,400 रुपए
18 कैरेट - 1,23,880 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,65,200 रुपए
22 कैरेट - 1,51,450 रुपए
18 कैरेट - 1,23,930 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,65,300 रुपए
22 कैरेट - 1,51,550 रुपए
18 कैरेट - 1,24,030 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,65,200 रुपए
22 कैरेट - 1,51,450 रुपए
18 कैरेट - 1,23,930 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,65,170 रुपए
22 कैरेट - 1,51,400 रुपए
18 कैरेट - 1,23,880 रुपए
अगर आज आप इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए. बुधवार के कारोबारी दिन इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. आज इन धातुओं को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
