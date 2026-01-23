Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 23 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,58,889 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,56,341 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

23 जनवरी की सुबह 9:58 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,58,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1700 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,59,226 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3,35,404 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 8000 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 3,39,927 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी किस रेट पर बिक रहा है.....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,860 रुपए

22 कैरेट - 1,46,550 रुपए

18 कैरेट - 1,19,930 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,710 रुपए

22 कैरेट - 1,46,400 रुपए

18 कैरेट - 1,19,780 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,820 रुपए

22 कैरेट - 1,46,500 रुपए

18 कैरेट - 1,22,200 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,710 रुपए

22 कैरेट - 1,46,400 रुपए

18 कैरेट - 1,19,780 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,760 रुपए

22 कैरेट - 1,46,450 रुपए

18 कैरेट - 1,19,830 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,860 रुपए

22 कैरेट - 1,46,550 रुपए

18 कैरेट - 1,19,930 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,760 रुपए

22 कैरेट - 1,46,450 रुपए

18 कैरेट - 1,19,830 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,710 रुपए

22 कैरेट - 1,46,400 रुपए

18 कैरेट - 1,19,780 रुपए

वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोना और चांदी के भाव में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. साथ ही डॉलर-रुपये की स्थिति और सरकारी टैक्स इत्यादि जैसी बातों पर भी इसकी कीमत निर्भर करती हैं. आज सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है.

अगर आज आप इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लेना चाहिए. जिससे आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो और आप अपनी खरीदारी पर बेस्ट डील प्राप्त कर सकें.

यह भी पढ़ें: Stock Market 23 January: शेयर मार्केट की संभली हुई शुरुआत; सेंसेक्स 110 अंक उछला, निफ्टी 25316 के पार