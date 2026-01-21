Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 21 जनवरी को तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,51,575 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,50,565 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

21 जनवरी की सुबह 9:45 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,55,886 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 5320 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,55,946 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3,25,903 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 2200 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 3,26,487 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी किस रेट पर बिक रहा है.....



आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,950 रुपए

22 कैरेट - 1,42,050 रुपए

18 कैरेट - 1,16,260 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,800 रुपए

22 कैरेट - 1,41,900 रुपए

18 कैरेट - 1,16,110 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,460 रुपए

22 कैरेट - 1,42,500 रुपए

18 कैरेट - 1,18,900 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,800 रुपए

22 कैरेट - 1,41,900 रुपए

18 कैरेट - 1,16,110 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,850 रुपए

22 कैरेट - 1,41,950 रुपए

18 कैरेट - 1,16,160 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,950 रुपए

22 कैरेट - 1,42,050 रुपए

18 कैरेट - 1,16,260 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,850 रुपए

22 कैरेट - 1,41,950 रुपए

18 कैरेट - 1,16,160 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,800 रुपए

22 कैरेट - 1,41,900 रुपए

18 कैरेट - 1,16,110 रुपए

अगर आप आज सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो. साथ ही आपको अपनी खरीदारी पर बेस्ट डील मिल सके.

