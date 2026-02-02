Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold & Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 2 फरवरी को जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,39,868 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,42,510 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

2 फरवरी की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,35,589 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 6,900 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,41,085 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,48,875 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 16,700 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,67,501 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी किस रेट पर बिक रहा है....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) (Gold Price in Delhi)

24 कैरेट - 1,51,680 रुपए

22 कैरेट - 1,39,050 रुपए

18 कैरेट - 1,13,800 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,530 रुपए

22 कैरेट - 1,38,900 रुपए

18 कैरेट - 1,13,650 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,180 रुपए

22 कैरेट - 1,39,500 रुपए

18 कैरेट - 1,20,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,530 रुपए

22 कैरेट - 1,38,900 रुपए

18 कैरेट - 1,13,650 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,580 रुपए

22 कैरेट - 1,38,950 रुपए

18 कैरेट - 1,13,700 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,680 रुपए

22 कैरेट - 1,39,050 रुपए

18 कैरेट - 1,13,800 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,580 रुपए

22 कैरेट - 1,38,950 रुपए

18 कैरेट - 1,13,700 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,530 रुपए

22 कैरेट - 1,38,900 रुपए

18 कैरेट - 1,13,650 रुपए

बजट 2026 के अगले दिन सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. आज आपको इस बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी करने के लिए थोड़े कम पैसे खर्च करने होंगे. कीमतों में आई गिरावट से लोगों को थोड़ी राहत मिली हैं.

