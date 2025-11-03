Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 3 नवंबर को हल्की उछाल देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,21,435 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,21,854 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

3 नवंबर की सुबह 9:55 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,21,620 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 388 रुपए की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,21,854 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,49,078 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,48,791 रुपए पर ओपन हुआ था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,320 रुपए

22 कैरेट - 1,13,030 रुपए

18 कैरेट - 92,510 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,170 रुपए

22 कैरेट - 1,12,900 रुपए

18 कैरेट - 92,380 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,820 रुपए

22 कैरेट - 1,13,500 रुपए

18 कैरेट - 94,750 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,170 रुपए

22 कैरेट - 1,12,900 रुपए

18 कैरेट - 92,380 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,220 रुपए

22 कैरेट - 1,12,930 रुपए

18 कैरेट - 92,410 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,320 रुपए

22 कैरेट - 1,13,030 रुपए

18 कैरेट - 92,510 रुपए

नवंबर महीने से भारत में शादियों का सीजन शुरु हो रहा है. शादियों में भारतीय सोना खरीदने को शुभ मानते हैं और इस बहुमूल्य धातु की खरीदारी करते है. ऐसे में सोने और चांदी की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. भारत में किसी भी शुभ अवसर पर सोना-चांदी खरीदी जाती है. भारतीयों का ऐसा मानना है कि, सोना खरीदना शुभ संकेत लेकर आता है.

