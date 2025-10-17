धनतेरस से पहले रिकॉर्ड पर पहुंचा सोना, दिल्ली में 3200 रुपये उछला, लेकिन चांदी में बड़ी गिरावट

Gold Price Rise: धनतेरस से पहले आभूषण विक्रेताओं और खुदरा कारोबारियों की जबरदस्त त्योहारी खरीदारी के चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखी गई. सोना 3,200 रुपये उछलकर 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. यह जानकारी अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने दी. हालांकि, चांदी की कीमत में 7,000 रुपये की गिरावट आई.

नए रिकॉर्ड पर सोना

पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 3,200 रुपये बढ़कर 1,34,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के स्तर पर पहुंच गया. कारोबारियों के अनुसार, धनतेरस और दिवाली की खरीदारी को देखते हुए स्टॉकिस्टों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की, जिससे कीमतों में तेजी आई.

धनतेरस शनिवार को और दिवाली सोमवार को मनाई जाएगी. परंपरागत रूप से धनतेरस के दिन कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे हर साल इस समय मांग बढ़ जाती है. मौसमी मांग के अलावा, केंद्रीय बैंकों और निवेशकों की सुरक्षित निवेश खरीदारी ने भी कीमतों को मजबूती दी है.

चांदी का गिरा भाव

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी और रिसर्च एनालिस्ट (जिंस एवं मुद्रा) जतीन त्रिवेदी का कहना है कि अमेरिकी सरकार के संभावित शटडाउन और डॉलर इंडेक्स के 99 से नीचे आने के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने का रुख किया है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितता और आर्थिक आंकड़ों में देरी के कारण सोने में तेजी का रुझान जारी रहने की संभावना है.

दूसरी ओर, चांदी की कीमत 7,000 रुपये टूटकर 1,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई, जो पिछले सत्र में 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

वैश्विक बाजारों में, पिछले सत्र में 4,379.29 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद शुक्रवार को हाजिर सोना 0.52 प्रतिशत गिरकर 4,303.73 डॉलर प्रति औंस पर रहा. वहीं, चांदी हाजिर 1.32 प्रतिशत गिरकर 53.43 डॉलर प्रति औंस पर रही, जो कुछ समय के लिए 54.48 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थी.

