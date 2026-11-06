ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस2026 में खरीदे हुए सोने की 2030 में कितनी हो जाएगी कीमत?10 ग्राम होगा इतना महंगा

2026 में खरीदे हुए सोने की 2030 में कितनी हो जाएगी कीमत?10 ग्राम होगा इतना महंगा

अगर आप इस साल 2026 के धनतेरस पर सोना खरीदकर लाए हैं तो 4 साल बाद यानी साल 2030 में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 10 ग्राम सोने की कीमत तब कितनी हो सकती है, यहां से जानिए पूरी कैलकुलेशन.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Nov 2026 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इस दिवाली पर या 2026 में कभी भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि आज खरीदा हुआ सोना 2030 तक कितने रुपए का हो जाएगा? क्या अगले चार साल में सोने की कीमत में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी या फिर ये नुकसान का सौदा हो सकता है?

सोना भारतीय परिवारों के लिए सिर्फ गहना नहीं, बल्कि मुश्किल समय का सहारा भी है. यही कारण है कि लोग शादी-ब्याह से लेकर निवेश तक के लिए सोना ही खरीदते हैं. पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में तेजी ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. ऐसे में 2026 में सोना खरीदकर 2030 तक कितना बड़ा बनेगा, ये जानना जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
सोने-चांदी से अगले धनतेरस कमाई का मौका, 15-35% बढ़ेंगे दाम- एक्सपर्ट
सोने-चांदी से अगले धनतेरस कमाई का मौका, 15-35% बढ़ेंगे दाम- एक्सपर्ट
बिजनेस
कहीं फिर से तो महंगी नहीं होगी चीनी? जानें किसने की सरकार से रेट बढ़ाने की डिमांड
कहीं फिर से तो महंगी नहीं होगी चीनी? जानें किसने की सरकार से रेट बढ़ाने की डिमांड
बिजनेस
सोना या चांदी, अगले 5 साल में किससे मिलेगा ज्यादा रिटर्न?
सोना या चांदी, अगले 5 साल में किससे मिलेगा ज्यादा रिटर्न?
बिजनेस
SEBI का नया नियम, अप्रैल 2027 से शेयर खरीदने-बेचने पर पैसों का हिसाब होगा आसान
SEBI का नया नियम, अप्रैल 2027 से शेयर खरीदने-बेचने पर पैसों का हिसाब होगा आसान

2030 में कितनी होगी सोने की कितनी?

अभी नवंबर 2026 में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.40 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रहा है. 2030 तक इसकी कीमत में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. Lemonn की 1 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में 2030 तक 24 कैरेट सोने की कीमत 1.62 लाख से 2.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो सकती है.

वहीं PrimeXBT के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 में भारत में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 2.11 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो सकता है. मतलब इन दोनों का रिपोर्ट का अंदाजा देखें तो 2030 तक सोने की कीमत 2 लाख रुपए के पार भी जा सकती है. 

कितना होगा फायदा?

मान लीजिए नवंबर 2026 में आप 1 लाख रुपए का सोना खरीदते हैं और 2030 तक उसे अपने पास रखा. अगर अगले चार साल में सोने की कीमत करीब 50 फीसदी बढ़ती है तो आपका सोना सीधा 1.50 लाख रुपए का हो सकती है.

ऐसे ही अगर आपने 2 लाख रुपए का सोना खरीदा है तो उसकी कीमत बढ़कर करीब 3 लाख रुपए हो सकती है. 

बढ़ोतरी का क्या हैं कारण?

सोने की कीमतों को बढ़ाने में कई चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं. इनमें सबसे बड़ा कारण दुनिया के केंद्रीय बैंकों की खरीदारी है. कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर के साथ सोने की हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं. इससे सोने की मांग को सहारा मिलता है. इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में बदलाव, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, दुनिया में चल रहे युद्ध के चलते भी सोने की कीमत पर असर पड़ता है.

वहीं, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा हो सकता है.

सोना या चांदी, अगले 5 साल में किससे मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Gold Dhanteras
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोने-चांदी से अगले धनतेरस कमाई का मौका, 15-35% बढ़ेंगे दाम- एक्सपर्ट
सोने-चांदी से अगले धनतेरस कमाई का मौका, 15-35% बढ़ेंगे दाम- एक्सपर्ट
बिजनेस
कहीं फिर से तो महंगी नहीं होगी चीनी? जानें किसने की सरकार से रेट बढ़ाने की डिमांड
कहीं फिर से तो महंगी नहीं होगी चीनी? जानें किसने की सरकार से रेट बढ़ाने की डिमांड
बिजनेस
सोना या चांदी, अगले 5 साल में किससे मिलेगा ज्यादा रिटर्न?
सोना या चांदी, अगले 5 साल में किससे मिलेगा ज्यादा रिटर्न?
बिजनेस
SEBI का नया नियम, अप्रैल 2027 से शेयर खरीदने-बेचने पर पैसों का हिसाब होगा आसान
SEBI का नया नियम, अप्रैल 2027 से शेयर खरीदने-बेचने पर पैसों का हिसाब होगा आसान
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज
तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज
जम्मू और कश्मीर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
इंडिया
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget