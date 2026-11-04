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हिंदी न्यूज़बिजनेसपाकिस्तान में भारत से 20 हजार सस्ता है सोना, 22 और 24 कैरेट के भाव में कितना अंतर?

पाकिस्तान में भारत से 20 हजार सस्ता है सोना, 22 और 24 कैरेट के भाव में कितना अंतर?

पाकिस्तान में सोना भारत के मुकाबले करीब 20 हजार रुपए सस्ता है. आइये जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में कितना अंतर है और पाकिस्तान से सोना भारत ला सकते हैं या नहीं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Nov 2026 02:08 PM (IST)
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सोना खरीदने की बात हो और कीमतों का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. भारत में सोने के भाव लगातार चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर लोगों का ध्यान खींच रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के सोने को भारत के मुकाबले करीब 20 हजार रुपए सस्ता बताया जा रहा है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत और पाकिस्तान में सोने की कीमतों में इतना अंतर क्यों है और 22- 24 कैरेट सोने का भाव कितना है? यहां से आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है और साथ ही पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान से सोना भारत लाया जा सकता है? 

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पाकिस्तान में क्या है सोने का भाव?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 4 नवंबर को पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत 4,13,550 पाकिस्तानी रुपए प्रति तोला है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 3,79,088 पाकिस्तानी रुपए प्रति तोला है.

बता दें कि पाकिस्तान में सोने का भाव तोला के हिसाब से ही बताया जाता है. एक तोला 11.66 ग्राम के बराबर होता है. भारत में सोने का भाव 10 ग्राम के हिसाब से देखा जाता है.

भारत- पाकिस्तान में कितना अंतर?
पाकिस्तान के सोने को भारतीय रुपए में बदलकर भारत के भाव से तुलना की जाए तो पाकिस्तान में सोना करीब 20 हजार रुपए तक सस्ता है. वैसे सोने की कीमत में कैरेट और वजन के हिसाब से थोड़ा और अंतर आ सकता है और आंकड़े बदल भी सकते हैं. 

पाकिस्तान में क्यों सस्ता है सोना?
दुनिया में सोने का अंतरराष्ट्रीय भाव लगभग एक ही बाजार से प्रभावित होता है, लेकिन हर देश में ग्राहक को मिलने वाली कीमत अलग हो सकती है. इसकी वजह स्थानीय मुद्रा की कीमत, आयात शुल्क, टैक्स और बाजार की स्थिति होती है.

भारत और पाकिस्तान की मुद्रा के बीच विनिमय दर भी तुलना को प्रभावित करती है. इसके अलावा, दोनों देशों में सोने की खरीद-बिक्री के नियम और स्थानीय बाजार की लागत अलग हो सकती है. इसलिए किसी एक दिन पाकिस्तान में सोना सस्ता दिखने का मतलब ये नहीं कि हर समय वहां सोना भारत से कम कीमत पर ही मिलेगा.

भारतीय, पाकिस्तान से सस्ता सोना खरीद सकते हैं?
अगर कस्टम नियम और प्रोसेस को फॉलो करें तो भारतीय भी पाकिस्तान से सोना खरीद सकते हैं. लेकिन सोना भारत लेकर आने की कुछ शर्तें हैं. जैसे आपको कम से कम 6 महीने लगातार पाकिस्तान में रहना होगा. इसके अलावा महिलाएं 400 ग्राम और पुरुष 20 ग्राम तक सोने के गहने ला सकते हैं.

लेकिन सोने के बिस्कुट, बार या सिक्के को ड्यूटी-फ्री नहीं लेकर आ सकते हैं. इसके लिए भारी कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है. साथ ही अगर आप लिमिट से 1 रुपए ज्यादा का भी सोना ला रहे हैं तो एयरपोर्ट या बॉर्डर पर रेड चैनल में लिखित घोषणा करनी होती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 04 Nov 2026 02:07 PM (IST)
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