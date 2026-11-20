शादी के सीजन की शुरुआत के बीच सोने के दामों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 20 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोना 5,947 रुपए की भारी गिरावट के साथ 1,23,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना 5,447 रुपए गिरकर 1,13,203 रुपए और 18 कैरेट सोना 4,460 रुपए गिरकर 92,688 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. यह गिरावट इतनी बड़ी है कि सोना लगभग एक साल पहले के स्तर पर लौट आया है और अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 30% तक टूट चुका है.

तो क्या यह गिरावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील की वजह से है, जो उन्होंने करीब 5 महीने पहले देशवासियों से की थी?

PM मोदी की 5 महीने पुरानी अपील की क्या थी वजह?

10 मई 2026 को हैदराबाद की एक रैली में PM मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे कम से कम एक साल तक नया सोना न खरीदें और विदेश यात्रा करने से बचें. इस अपील के पीछे सीधी वजह वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल था, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा था.

भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है और दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है. दोनों ही चीजें डॉलर में खरीदी जाती हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर पड़ता है. PM मोदी ने इसे 'आर्थिक देशभक्ति' बताते हुए कहा था कि नागरिकों को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आगे आना चाहिए.

क्या इस अपील से सोना खरीदना कम हुआ?

अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में सोने की कुल मांग वजन के हिसाब से घटी है. लोगों ने नई ज्वेलरी खरीदने के बजाय पुराने सोने को रीसाइकल करने पर जोर दिया. कई परिवारों ने शादी जैसे समारोहों में भी नया सोना खरीदने से परहेज किया.

हालांकि, एक हैरान करने वाली बात यह है कि वजन कम होने के बावजूद, सोने पर खर्च बढ़ा. अप्रैल-जून 2026 में लोगों ने पिछले साल की तुलना में करीब 65,000 करोड़ रुपए ज्यादा सोने पर खर्च किए. इसकी वजह यह थी कि उस दौरान सोने की कीमतें बहुत ऊंची थीं, इसलिए कम मात्रा में खरीदने पर भी जेब ढीली करनी पड़ी.

तो क्या असल वजह मोदी की अपील ही है?

जो गिरावट अभी 20 नवंबर 2026 को देखी जा रही है, उसकी वजह सिर्फ मोदी की अपील नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व (Fed) की नीतियां हैं:

डॉलर की मजबूती: जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मांग घटती है और कीमतें गिरती हैं.

जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मांग घटती है और कीमतें गिरती हैं. ब्याज दरों में बढ़ोतरी का डर: अमेरिका में महंगाई दर के बढ़ने से फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक सोने जैसे सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाना पसंद करते हैं. इससे सोने पर दबाव बनता है.

अमेरिका में महंगाई दर के बढ़ने से फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक सोने जैसे सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाना पसंद करते हैं. इससे सोने पर दबाव बनता है. मुनाफावसूली: सोना जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, तो कई निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए सोना बेचना शुरू कर दिया. इस 'प्रॉफिट बुकिंग' ने भी कीमतों को नीचे धकेला.

अगर लोगों ने सोना खरीदना छोड़ा, तो किसे फायदा?

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक, अगर देशवासी वाकई बड़े पैमाने पर सोना खरीदना छोड़ दें, तो इसका सबसे बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा:

विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा: भारत हर साल सोने के आयात पर अरबों डॉलर खर्च करता है. FY26 में यह आंकड़ा 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. अगर लोग सोना खरीदना कम कर दें, तो सरकार के पास करीब 60-70 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है.

भारत हर साल सोने के आयात पर अरबों डॉलर खर्च करता है. FY26 में यह आंकड़ा 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. अगर लोग सोना खरीदना कम कर दें, तो सरकार के पास करीब 60-70 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है. रुपए को सहारा मिलेगा: सोने के आयात पर कम डॉलर खर्च होने से रुपए पर दबाव कम होगा और रुपया मजबूत हो सकता है.

सोने के आयात पर कम डॉलर खर्च होने से रुपए पर दबाव कम होगा और रुपया मजबूत हो सकता है. चालू खाता घाटा (CAD) कम होगा: सोने का आयात भारत के CAD का एक बड़ा हिस्सा है. इसे कम करने से CAD 0.4-0.6% तक आ सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक आरामदायक स्तर माना जाता है.

तो इसमें किसका होगा नुकसान?

सोने की खरीदारी कम होने से 2 नुकसान होंगे:

ज्वेलरी उद्योग और कारीगर: सोना खरीदना कम होने का सबसे बुरा असर सोने-चांदी के कारोबार पर पड़ेगा. भारत में ज्वेलरी सेक्टर GDP में करीब 7% का योगदान देता है और इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है. अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे, तो छोटे ज्वेलर्स, कारीगर और इससे जुड़े करीब 3.5 करोड़ लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है.

सोना खरीदना कम होने का सबसे बुरा असर सोने-चांदी के कारोबार पर पड़ेगा. भारत में ज्वेलरी सेक्टर GDP में करीब 7% का योगदान देता है और इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है. अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे, तो छोटे ज्वेलर्स, कारीगर और इससे जुड़े करीब 3.5 करोड़ लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है. निवेशकों को झटका: जिन लोगों ने ऊंचे दामों पर सोना खरीदा है, उन्हें नुकसान हो सकता है. हालांकि, लंबी अवधि के निवेशक इसे खरीदारी का अवसर भी मान सकते हैं, क्योंकि शादी के सीजन में कम दामों ने खरीदारी को बढ़ावा दिया है.

सोना गिरा, लेकिन वजह अलग

अजय केडिया का सीधा जवाब है- नहीं. PM मोदी की अपील ने लोगों की सोच को जरूर प्रभावित किया होगा, लेकिन सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वजहों से गिरी हैं. हां, अगर लोगों ने सोना खरीदना कम किया है, तो इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, लेकिन खामियाजा ज्वेलरी उद्योग और उससे जुड़े लाखों कारीगरों को भुगतना पड़ रहा है.

यही वजह है कि सरकार को सोने की मांग को पूरी तरह से रोकने के बजाय, घरेलू सोने को रीसाइकल करने और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए.