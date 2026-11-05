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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने में 2.5% और चांदी में 4% से ज्यादा उछाल, शादी के सीजन में खूब ढीली होगी आपकी जेब

सोने में 2.5% और चांदी में 4% से ज्यादा उछाल, शादी के सीजन में खूब ढीली होगी आपकी जेब

धनतेरस से पहले सोना चांदी खूब सस्ता हुआ, लेकिन अब सोना और चांदी फिर से धीरे धीरे महंगे होने लगे हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो शादी की सीजन में सोना खरीदना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 05 Nov 2026 08:38 PM (IST)
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अमेरिका की राजनीति में हुए बड़े बदलाव का असर अब हजारों किलोमीटर दूर भारत के सर्राफा बाजार में भी दिखाई देने लगा है. अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली हार के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है. इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है. सोने-चांदी के बढ़ते भाव ने उन परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, जिनके घरों में शादी-ब्याह की तैयारियां चल रही हैं. खासकर महिलाओं के लिए पसंदीदा आभूषण खरीदना अब जेब पर भारी पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते सोने-चांदी की चमक बढ़ी है. 4 नवंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में करीब 2.5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव 4 प्रतिशत से अधिक उछल गए. 5 नवंबर को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में तेजी का रुख बना रहा.

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महिलाओं की जेब पर पड़ेगा असर

भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि परंपरा, भावनाओं और पारिवारिक बचत का अहम हिस्सा है. शादी में बेटी के लिए गहने खरीदने हों या दीपावली जैसे त्योहारों पर सोने-चांदी की खरीदारी करनी हो, कीमतों में बढ़ोतरी सीधे घरेलू बजट को प्रभावित करती है. ऐसे में अचानक आई तेजी ने खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है.

अमेरिका की राजनीति से भारतीय बाजार तक हलचल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले राजनीतिक और आर्थिक बदलावों का असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी पड़ता है. डॉलर की चाल, ब्याज दरों की संभावनाएं और निवेशकों का रुख सोने-चांदी के भाव तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

अब खरीदारों की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतें और बढ़ेंगी या बाजार में राहत मिलेगी. फिलहाल तेजी ने त्योहारों और शादी के सीजन में गहने खरीदने की योजना बना रहे परिवारों का बजट जरूर बिगाड़ने की आशंका पैदा कर दी है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 08:38 PM (IST)
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