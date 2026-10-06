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हिंदी न्यूज़बिजनेस2026 के पीक से 26% सस्ता हुआ सोना, अभी खरीदें या और दाम घटने का करें इंतजार?

2026 के पीक से 26% सस्ता हुआ सोना, अभी खरीदें या और दाम घटने का करें इंतजार?

सोने की कीमत में इन दिनों काफी गिरावट आई है. यह 2026 के अपने पीक लेवल से 26% तक नीचे गिर चुका है. ऐसे में निवेशकों को लग रहा होगा कि यह सोने पर दांव लगाने का सबसे बढ़िया मौका है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Oct 2026 12:02 PM (IST)
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  • जनवरी 2026 से सोने की कीमतें 26% तक गिरी हैं.
  • टाटा म्यूचुअल फंड ने सोने में दीर्घकालिक सकारात्मक रुझान दिखाया है.
  • गिरावट का मुख्य कारण मजबूत डॉलर, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड.
  • यह गिरावट अल्पकालिक है, जो बाहरी आर्थिक बदलावों के कारण.

साल 2026 में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. इसे देखते हुए निवेशकों को लग सकता है कि यह सोने पर दांव लगाने का शानदार मौका है. लेकिन ऐसा कोई कदम उठाने से पहले यह जानना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं ताकि कहीं ऐसा न हो कि आपका लगाया गया दांव आपका ही नुकसान करा जाए. 

रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 में सोने की कीमत अपने हाई लेवल 5,595 डॉलर प्रति औंस पर थी और अब यह 4,138 डॉलर के स्तर पर आ गई है, जो सीधे लगभग 26% की गिरावट को दर्शाता है. 6 अक्टूबर के लेटेस्ट स्पॉट मार्केट डेटा से पता चलता है कि सोना आज लगभग 4,129 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. 

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रिपोर्ट में यह बात आई सामने

टाटा म्यूचुअल फंड की अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म के लिए सोने और चांदी को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने की कीमतों में हालिया गिरावट मुख्य रूप से US ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने जैसे मैक्रो-इकोनॉमिक वजहों से आई है. इसका मांग से कोई लेना-देना नहीं है.

क्यों गिर रहा हे सोना?

सोने में गिरावट की एक बड़ी वजह मजबूत डॉलर इंडेक्स है. ग्लोबल लेवल पर जब भी डॉलर मजबूत होता है, तो दूसरी कंरेसीज में निवेशकों के लिए इसे खरीदना महंगा हाे जाता है इसलिए कहीं न कहीं इसका असर इसकी मांग पर जरूर पड़ता है. 

US ट्रेजरी यील्ड में बढ़त भी एक बड़ी वजह है, जिससे सोने की कीमतें गिरी हैं. अमेरिका में सरकारी बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड पर रिटर्न बढ़ता है, तो निवेशक सोने जैसी गैर-ब्याज वाली सुरक्षित संपत्तियों से पैसा निकालकर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में वहां लगाने लगते हैं, जिससे मांग घटती जाती है. कीमतों में यह गिरावट अल्पकालिक और पूरी तरह से बाहरी आर्थिक बदलावों के कारण है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 12:02 PM (IST)
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