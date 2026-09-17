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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने पर अब 75 रुपए लगेगी हॉलमार्किंग फीस, त्योहारों से पहले महंगे हुए गहने

सोने पर अब 75 रुपए लगेगी हॉलमार्किंग फीस, त्योहारों से पहले महंगे हुए गहने

अगर आप इस त्योहारी सीजन में सोने के गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह अपडेट आपके काम का है. सोने की हॉलमार्किंग फीस 45 से बढ़कर 75 रुपये हो गई है. जानिए इसका असर और जरूरी बातें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Sep 2026 11:27 AM (IST)
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त्योहारों और शादियों का सीजन शुरू होने से पहले सोने के गहने खरीदने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग फीस में एक बड़ा बदलाव किया है. अब ज्वेलर्स को एक सोने की वस्तु की हॉलमार्किंग के लिए 45 रुपये की जगह 75 रुपये देने होंगे. हालांकि, इसका सीधा यह मतलब नहीं है कि ग्राहक को हर गहने पर 30 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे. 

दरअसल, यह नए नियम 14 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं. ऐसे में अगर आप भी इस त्योहारी और शादी के सीजन में सोने के गहने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे पहले आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि हॉलमार्किंग फीस बढ़ने के कारण आपकी जेब पर अब कितना असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं...

सोने की हॉलमार्किंग फीस में कितना हुआ बदलाव?

पहले सोने की एक वस्तु पर हॉलमार्किंग शुल्क 45 रुपये था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 75 रुपये प्रति वस्तु कर दिया गया है. यानी प्रति सोने की वस्तु चार्ज में 30 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. वहीं हर खेप के लिए न्यूनतम फीस 200 रुपये रखा गया है. हालांकि चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी चांदी की वस्तु पर पहले की तरह फीस 35 रुपये ही रहेगा और इसकी हर खेप की न्यूनतम चार्ज 150 रुपये है.

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क्या ग्राहक को हर गहने पर 30 रुपये ज्यादा देने होंगे?

फिलहाल यह जरूरी नहीं है कि हॉलमार्किंग फीस बढ़ने के बाद ग्राहक को हर गहने पर सीधे 30 रुपये अतिरिक्त देने पड़ें. क्योंकि हॉलमार्किंग की 75 रुपए का फीस ज्वैलर्स की ओर से मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र (AHC) को देना होता है. बड़ी बात यह कि इन नियमों में ग्राहक से अलग से 75 रुपये वसूलने का प्रावधान नहीं बताया गया है.

हालांकि, ज्वैलर चाहे तो इस एक्स्ट्रा खर्च को खुद वहन कर सकता है या फिर इसे गहने की कुल कीमत में शामिल कर सकता है. इसलिए सिर्फ हॉलमार्किंग फीस बढ़ने के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि हर सोने के आभूषण की कीमत 30 रुपये बढ़ जाएगी.

सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें

हॉलमार्क का मकसद सोने और चांदी में इस्तेमाल की गई कीमती धातु की शुद्धता को लेकर ग्राहकों को भरोसा देना है. इसलिए सोने या चांदी की गहना खरीदते समय सिर्फ दुकानदार की बात पर निर्भर रहने के बजाय उस पर मौजूद हॉलमार्क जरूर चैक करें.

  • गहने पर BIS का मानक चिह्न देखें.
  • सोने की शुद्धता या फाइननेस नंबर की जांच करें.
  • 6 अंकों वाला HUID नंबर जरूर देखें.
  • HUID की मदद से आप हॉलमार्क से जुड़ी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं. 

BIS के मुताबिक सोने के गहनों में 14K (585), 18K (750), 20K (833), 22K (916), 23K (958) और 24KS (995) जैसे ग्रेड की हॉलमार्किंग की जाती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Sep 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
BIS Gold Hallmarking Fee
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