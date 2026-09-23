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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Flake सिगरेट हुई महंगी, जानिए 10 और 20 वाले पैकेट के नए दाम

Gold Flake सिगरेट हुई महंगी, जानिए 10 और 20 वाले पैकेट के नए दाम

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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देश की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी ने अपने मशहूर ब्रांड 'गोल्ड फ्लेक' सिगरेट की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने 'गोल्ड फ्लेक प्रीमियम' और इससे जुड़े वेरिएंट्स के दाम बढ़ाए हैं. अब 10 और 20 सिगरेट वाले पैकेट की एमआरपी में इजाफा हो गया है. यानी अब कश लगाना है तो आपको जेब ढीली करनी होगी.

दाम बढ़ने के बाद अब 10 सिगरेट के पैक की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 135 रुपए हो गई है. गोल्ड फ्लेक प्रीमियम का पैकेट इस साल 17.4% ज्यादा महंगा हुआ है और 10 सिगरेट के पैक की कीमत 115 रुपए से बढ़कर 135 रुपये हो गई है.

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बता दें कि इस साल गोल्ड फ्लेक प्रीमियम की कीमत दूसरी बार बढ़ी है. इससे पहले जून में ब्रांड की कीमत में 8.7% की वृद्धि हुई थी, जब 10 सिगरेट के पैक की कीमत 115 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई थी.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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