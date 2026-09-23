Gold Flake सिगरेट हुई महंगी, जानिए 10 और 20 वाले पैकेट के नए दाम

देश की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी ने अपने मशहूर ब्रांड 'गोल्ड फ्लेक' सिगरेट की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने 'गोल्ड फ्लेक प्रीमियम' और इससे जुड़े वेरिएंट्स के दाम बढ़ाए हैं. अब 10 और 20 सिगरेट वाले पैकेट की एमआरपी में इजाफा हो गया है. यानी अब कश लगाना है तो आपको जेब ढीली करनी होगी.

दाम बढ़ने के बाद अब 10 सिगरेट के पैक की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 135 रुपए हो गई है. गोल्ड फ्लेक प्रीमियम का पैकेट इस साल 17.4% ज्यादा महंगा हुआ है और 10 सिगरेट के पैक की कीमत 115 रुपए से बढ़कर 135 रुपये हो गई है.

बता दें कि इस साल गोल्ड फ्लेक प्रीमियम की कीमत दूसरी बार बढ़ी है. इससे पहले जून में ब्रांड की कीमत में 8.7% की वृद्धि हुई थी, जब 10 सिगरेट के पैक की कीमत 115 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई थी.