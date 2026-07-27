सोना 1.60% टूटा, 1,44,920 पर आया भाव, चांदी 2.39 लाख के करीब

Gold Silver Price Today 27 July 2026: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. घरेलू वायदा बाजार (MCX) में आज सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. सोना करीब 1.60 फीसदी यानी 2,350 रुपए टूटकर 1,44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, चांदी 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. आइये यहां से इस गिरावट के बारे में डिटेल में समझते हैं.

सोने की कीमत में क्यों आई गिरावट?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुनाफावसूली, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक संकेतों का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है. इसके चलते घरेलू बाजार में भी सोने के भाव में कमजोरी देखने को मिली. हालांकि, सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बनी हुई है, इसलिए कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

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चांदी का क्या है हाल?

सोने के मुकाबले चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. एमसीएक्स पर चांदी 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार की गतिविधियों के कारण चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप सोने के आभूषण खरीदने जा रहे हैं, तो केवल बीआईएस हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें. वहीं, चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच जरूर करें. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां टैक्स, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

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कैसी रह सकती है बाजार की चाल?

आने वाले दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े फैसले, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगी. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार पर नजर बनाए रखनी चाहिए.