सोना 100 फीसदी शुद्ध क्यों नहीं होता, गहनों के लिए कौनसा गोल्ड होता है बेस्ट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज भारत में सोने की कीमतें ऊंची हैं, 100% शुद्धता तकनीकी सीमा.

अत्यधिक नरम होने के कारण 24 कैरेट सोना गहनों हेतु अनुपयुक्त है.

22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए आदर्श, 18 कैरेट भी मजबूत विकल्प.

भारत में सोने की कीमतें इस वक्त आसमान छू रही हैं. आज 25 अगस्त, मंगलवार को देश में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 1,67,941 रुपये है. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत भी आज करीब 1,54,607 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है. 18 कैरेट सोने की औसत कीमत आज 1,22,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कीमतें बढ़ी हो या कम हुई हो, भारत में सोने की खरीदारी लगातार जारी रहती है क्योंकि यहां सोने को सिर्फ निवेश के लिए बेहतर नहीं माना जाता है, बल्कि भारत में सोना लोगों की भावनाओं संग जुड़ा हुआ है. यहां शादी-ब्याह बिना सोने के गहनों के अधूरी मानी जाती है.

सोने की इस कदर बढ़ती महंगाई के बीच लोग खरीदारी करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें अच्छी क्वॉलिटी का ही बेहतर सोना मिले. सबसे शुद्ध 24 कैरेट का सोना 99.9% शुद्ध होता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि सोना 100% शुद्ध क्यों नहीं होता है? आइए आज आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं.

क्यों 100% शुद्ध नहीं होता है सोना?

सोना कभी भी 100% शुद्ध नहीं हो सकता. इसकी वजह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सोने को रिफाइन या साफ करने की तकनीक है, जिसकी खुद की भी अपनी लिमिट होती है. सोने को शुद्ध करने के लिए 'मिलर क्लोरीनेशन प्रोसेस' और 'वोहलविल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस' जैसे कुछ मॉर्डन टेक्नीक अपनाए जाते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा सोने को 99.99% या बहुत दुर्लभ मामलों में 99.999% तक ही साफ कर पाते हैं. हवा या जिन बर्तनों में रिफाइनिंग की जाती है, उसके संपर्क में आने की वजह से इसके अणुओं से सूक्ष्म अशुद्धियों को पूरी तरह से हटाया जाना संभव नहीं हो पाता इसलिए इसमें चांदी या तांबा जैसे 0.01% अन्य तत्व हमेशा रह ही जाते हैं. यही वजह है कि सोना कभी भी 100% प्योर नहीं होता है.

24 कैरेट का सोना गहनों के लिए क्यों नहीं परफेक्ट?

24 कैरेट सोने को ही सबसे शुद्ध (99.9%) माना जाता है, जो बहुत ज्यादा नरम और लचीला होता है. मान लीजिए कि अगर इससे अगर चूड़ी, अंगूठी या चेन बना भी दिया जाए, तो ये इतने मुलायम होते हैं कि इस्तेमाल करते समय हल्का सा दबाव पड़ने पर भी मुड़ या खिंच सकते हैं या इसमें खरोंच आ सकती है. यहां तक कि नाखून के लगने से भी इस पर गहरे स्क्रैच पड़ सकते हैं और यह बुरी तरह से डैमेज हो सकता है.

शुद्ध सोने में इतनी मजबूती होती ही नहीं है कि वह हीरे या किसी दूसरे कीमती रत्न को अपनी जगह पर कसकर पकड़ सके. थोड़ा सा भी झटका लगने पर ही स्टोन बाहर निकलकर आ सकता है. सोने के गहनों में कम या ज्यादा नक्काशी वगैरह की ही जाती है, जिसके लिए सोने का मजबूत होना जरूरी है ताकि डिजाइन में उसे ढाला जा सके. शुद्ध सोना इसे संभालने में नाकाफी है इसलिए इसके गहने भी नहीं बनाए जाते हैं.





गहनों के लिए कौन सा कैरेट परफेक्ट?

गहनों के लिए सबसे बेहतरीन 22 कैरेट का सोना माना जाता है क्योंकि यह मजबूत होता है. इससे रोज पहने जाने वाले गहने भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें खरोंच लगने का डर बहुत कम होता है और ये 24 कैरेट के मुकाबले किफायती भी होते हैं. इसे इसलिए भी परफेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें शुद्धता और मजबूती का सबसे बेहतरीन संतुलन है. 22 कैरेट सोने में 91.6% शुद्ध सोना होता है और बाकी 8.4% अन्य मजबूत धातुएं (जैसे तांबा, चांदी और जस्ता) मिलाई जाती हैं, जिससे सोने को ताकत मिलती है, जो इसे गहनों को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक बनाती है.





22 कैरेट सोने में क्या-क्या मिला होता है?

22 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने की 91.67% मात्रा फिक्स रहती है. इसमें लगभग 3% से 5% चांदी होती है, तो सोने को प्राकृतिक पीला रंग बनाए रखने में मदद करती है. लगभग 2% से 3% तांबा होता है, जो सोने को मजबूती और लचीलापन देता है. लगभग 1% से 1.5% जस्ता होता है, जो गहने बनाते समय धातुओं को आपस में अच्छे से पिघलने और ढलने में मदद करता है.

18 कैरेट भी एक अच्छा ऑप्शन

यह 22 कैरेट से भी अधिक मजबूत होता है. इसमें सोने का हिस्सा 75% और बाकी 25% तांबा, चांदी, जिंक या निकेल जैसी मिश्रित धातुएं होती हैं. इसी 25% हिस्से के कारण इसके बनाए गए आभूषणों को अलग-अलग रंग दिए जा सकते हैं जैसे कि तांबे की मात्रा बढ़ाने पर रोज गोल्ड (Rose Gold) और पैलेडियम या निकेल मिलाने पर वाइट गोल्ड (White Gold) बनता है.

18 कैरेट के सोने में इतनी मजबूती होती है कि यह हीरे, पन्ने या माणिक जैसे रत्न को मजबूती से एक जगह टिकाए रख सकते हैं. गहनों के लिए 14 कैरेट भी एक अच्छा विकल्प है, जिसमें सोने की मात्रा 58.3% होती है. यह भी बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है. इससे भी रोज पहने जाने वाले गहने बनाए जा सकते हैं, तो बिना मुड़े या दबे सालोंसाल चल सकते हैं.

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