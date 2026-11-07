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हिंदी न्यूज़बिजनेस5 दिनों में 3% महंगा हुआ सोना, क्या अभी खरीदारी करने का सही है मौका?

5 दिनों में 3% महंगा हुआ सोना, क्या अभी खरीदारी करने का सही है मौका?

पिछले 5 दिनों में सोने की कीमतें 3 प्रतिशत बढ़ी हैं. हालांकि, डॉलर, कच्चे तेल और अमेरिकी ब्याज दरों में बदलाव से दाम प्रभावित हो सकते हैं. निवेशकों को जल्दबाजी से बचकर बाजार पर नजर रखनी चाहिए.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 07 Nov 2026 10:43 AM (IST)
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  • सोने के दाम पांच दिनों में 3% बढ़े, निवेशक सतर्क रहें.
  • फेडरल रिजर्व की दरें बढ़ने से सोने की मांग घटेगी.
  • भू-राजनीतिक तनाव, डॉलर-कच्चा तेल सोने की कीमत तय करेंगे.
  • लंबी अवधि में सोना बेहतर, पर तुरंत निवेश से बचें.

भारत में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. पिछले पांच कारोबारी दिनों में सोने के दाम करीब 3 प्रतिशत बढ़ चुके हैं. लगातार बढ़ती कीमतों के बीच निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या सोने में निवेश करने का यह सही समय है या फिर अभी बाजार की चाल को समझने के लिए इंतजार करना बेहतर होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक, कुछ दिनों की तेजी को सोने की नई लंबी तेजी की शुरुआत मानना जल्दबाजी हो सकती है.

हालिया बढ़ोतरी के बावजूद निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है. दीवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के दौरान भारत में सोने की मांग बढ़ती है, जिसका असर कीमतों पर भी दिखाई देता है. हालांकि, कुछ दिनों की तेजी से यह तय नहीं किया जा सकता कि बाजार में फिर से लंबी तेजी शुरू हो गई है. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां अभी भी सोने की कीमतों के लिए चुनौती बनी हुई हैं.

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पांच दिनों में 3 प्रतिशत बढ़े सोने के दाम

आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को भारत में सोने का भाव करीब 1,32,941 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 6 नवंबर तक बढ़कर लगभग 1,41,032 रुपये हो गया. इस साल अब तक सोने की कीमतों में करीब 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

वहीं, नवंबर 2022 में सोने का औसत भाव करीब 50 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम था. जनवरी 2026 में इसकी कीमत 1.76 लाख रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी. यानी पिछले कुछ सालों में सोने ने लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है.

फेडरल रिजर्व का फैसला भी अहम

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की करीब 70 प्रतिशत संभावना बाजार में जताई जा रही है. ब्याज दरें बढ़ने से निवेशकों के लिए सोने की तुलना में ब्याज देने वाले विकल्प आकर्षक हो सकते हैं. इससे सोने की मांग प्रभावित हो सकती है.

निवेशकों को किन बातों पर रखनी चाहिए नजर?

निवेशकों को भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, महंगाई, ब्याज दरें, बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी डॉलर की चाल पर नजर रखनी चाहिए. ये सभी कारक एक-दूसरे से जुड़े हैं और इनमें बदलाव से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है.

फिलहाल केवल पांच दिनों की तेजी देखकर सोने में निवेश करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. लंबी अवधि में सोने को लेकर सकारात्मक उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन निकट भविष्य में बाजार में उतार-चढ़ाव संभव है. निवेश से पहले अपनी जरूरत, जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय सलाह को ध्यान में रखना जरूरी है.

डॉलर और कच्चे तेल का कीमतों पर असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है. ऐसे में डॉलर मजबूत होने पर सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. इसके विपरीत डॉलर कमजोर होने से सोने को सहारा मिलता है.

कच्चे तेल की कीमतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है. तेल महंगा रहने से महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंकों का रुख सख्त हो सकता है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 10:10 AM (IST)
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