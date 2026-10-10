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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना ₹1900 महंगा, चांदी में भी ₹4500 की तेजी, जानें अब कितना हुआ भाव

सोना ₹1900 महंगा, चांदी में भी ₹4500 की तेजी, जानें अब कितना हुआ भाव

दिल्ली में सोना 1,900 रुपए बढ़कर 1,54,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 4,500 रुपए चढ़कर 2,28,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है. जानें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हालात हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Oct 2026 02:38 PM (IST)
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सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव जरूर जान लें. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत 1,900 रुपए बढ़ गई. वहीं, चांदी के दाम में भी 4,500 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

सोने की कीमत में लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेजी आई है. डॉलर में कमजोरी आने से निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ा है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी के भाव में बढ़त देखने को मिली. आइए जानते हैं कि अब सोना और चांदी किस भाव पर बिक रहे हैं और कीमतों में तेजी की वजह क्या है.

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आज कितना हो गया सोने का भाव?
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,900 रुपए बढ़कर 1,54,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें सभी कर शामिल हैं. इससे पहले गुरुवार को सोना 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

पिछले दो कारोबारी सत्रों में सोने की कीमत कुल 4,600 रुपए बढ़ चुकी है. यानी इस दौरान सोने के भाव में करीब 3.07 प्रतिशत की तेजी आई है. इससे पहले सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था.

2.28 लाख के पार पहुंचा चांदी का भाव
सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी आई है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 4,500 रुपए बढ़कर 2,28,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इस कीमत में भी सभी कर शामिल हैं.

इससे पहले गुरुवार को चांदी की कीमत 3,000 रुपए गिर गई थी. वहीं, सप्ताह के शुरुआती तीन कारोबारी सत्रों में इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ था. पिछले दो कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमत कुल 1,500 रुपए यानी करीब एक प्रतिशत बढ़ी है.

सोने- चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?
सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी एक बड़ी वजह है. जब डॉलर कमजोर होता है, तो दूसरी मुद्राओं में सोना खरीदने वालों के लिए इसकी कीमत कम हो सकती है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग को सहारा मिलता है.

इसके अलावा, रुपए की कमजोरी से भारत में आयात होने वाली चीजों की लागत बढ़ रही है. भारत अपनी सोने और चांदी की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है. ऐसे में रुपए में गिरावट का असर घरेलू बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना-चांदी चमके
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. हाजिर सोने का भाव 48.35 डॉलर यानी 1.17 प्रतिशत बढ़कर 4,181.98 डॉलर प्रति औंस हो गया. वहीं, तीन महीने के निचले स्तर तक गिरने के बाद चांदी की कीमत में करीब दो प्रतिशत की तेजी आई और यह 60.32 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 10 Oct 2026 02:32 PM (IST)
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