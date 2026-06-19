हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate: 24 कैरेट का सोना हुआ धड़ाम, 22 कैरेट का भी रेट आया नीचे; कितने में आ जाएगा आज 10 ग्राम गोल्ड?

Gold-Silver Rate: 24 कैरेट का सोना हुआ धड़ाम, 22 कैरेट का भी रेट आया नीचे; कितने में आ जाएगा आज 10 ग्राम गोल्ड?

Gold-Silver Price Updates: आज देश में सोने-चांदी के रेट में कुछ कमी आई है. इससे खरीदारी करने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. बाजार में ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली देखी जा रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 19 जून को सोने-चांदी के दामों में देशव्यापी गिरावट देखी गई.
  • MCX पर सोने-चांदी के दाम काफी निचले स्तर पर पहुंचे.
  • उच्च स्तर पर मुनाफावसूली, कमजोर मांग से कीमतें गिरीं.
  • फेड के ब्याज दर बढ़ाने के संकेत ने कीमतें घटाईं.

Gold-Silver Rate Today on June 19: आज शुक्रवार, 19 जून को देश में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. भारतीय सर्राफा बाजार के साथ-साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर सोना लगभग 1593 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 6057 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हुआ है. 

कितना है आज गोल्ड का रेट?

  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14965 रुपये है. इसी तरह से यहां आज 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 13719 रुपये है.
  • मुंबई में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम क्रमश: 14950 रुपये और 13704 रुपये है.
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट का सोना प्रति ग्राम के हिसाब से 14950 रुपये में बिक रहा है. यहां आज 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 13704 रुपये है. 
  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14790 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 13570 रुपये है. 

चांदी भी हुई क्रैश

आज चांदी की भी कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (Silver ETFs) में आज 5% तक की बिकवाली देखी गई है. MCX पर भी चांदी टूटकर 2,37,620 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास आ गई है. देश के तमाम शहरों में आज चांदी की कीमत 2,38,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में बनी हुई है.

कीमती धातुओं में क्यों आई गिरावट? 

भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों के दरमियान सोने-चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे. अब चूंकि शादियों का सीजन कुछ हद तक टल गया है, जिससे खरीदारी में गिरावट आई है. ऐसे में निवेशक ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली कर रहे हैं इसलिए कीमतों में गिरावटदेखी जा रही है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व में भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं. जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो निवेशक सोने को छोड़कर सरकारी बॉन्ड्स में दांव लगाते हैं. इससे सोने की मांग घटती जाती है. मांग घटती है, तो कीमतें भी गिरने लगती हैं. 

ये भी पढ़ें:

Gold Import: सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Silver Rate Gold Price Today Gold-Silver Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold-Silver Rate: 24 कैरेट का सोना हुआ धड़ाम, 22 कैरेट का भी रेट आया नीचे; कितने में आ जाएगा आज 10 ग्राम गोल्ड?
24 कैरेट का सोना हुआ धड़ाम, 22 कैरेट का भी रेट आया नीचे; कितने में आ जाएगा आज 10 ग्राम गोल्ड?
बिजनेस
अब बंगाल में होगी अडानी की एंट्री! हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने का है प्लान, जानें फायदे
अब बंगाल में होगी अडानी की एंट्री! हुगली नदी के नीचे अंडर-रिवर टनल बनाने का है प्लान, जानें फायदे
बिजनेस
Share Market: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरा शेयर बाजार, 557 अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी नीचे
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरा शेयर बाजार, 557 अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी नीचे
बिजनेस
Gold Import: सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स
सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव
'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
स्पोर्ट्स
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget