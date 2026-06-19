24 कैरेट का सोना हुआ धड़ाम, 22 कैरेट का भी रेट आया नीचे; कितने में आ जाएगा आज 10 ग्राम गोल्ड?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 19 जून को सोने-चांदी के दामों में देशव्यापी गिरावट देखी गई.

MCX पर सोने-चांदी के दाम काफी निचले स्तर पर पहुंचे.

उच्च स्तर पर मुनाफावसूली, कमजोर मांग से कीमतें गिरीं.

फेड के ब्याज दर बढ़ाने के संकेत ने कीमतें घटाईं.

Gold-Silver Rate Today on June 19: आज शुक्रवार, 19 जून को देश में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. भारतीय सर्राफा बाजार के साथ-साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर सोना लगभग 1593 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 6057 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हुआ है.

कितना है आज गोल्ड का रेट?

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14965 रुपये है. इसी तरह से यहां आज 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 13719 रुपये है.

मुंबई में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम क्रमश: 14950 रुपये और 13704 रुपये है.

कोलकाता में आज 24 कैरेट का सोना प्रति ग्राम के हिसाब से 14950 रुपये में बिक रहा है. यहां आज 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 13704 रुपये है.

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14790 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 13570 रुपये है.

चांदी भी हुई क्रैश

आज चांदी की भी कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (Silver ETFs) में आज 5% तक की बिकवाली देखी गई है. MCX पर भी चांदी टूटकर 2,37,620 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास आ गई है. देश के तमाम शहरों में आज चांदी की कीमत 2,38,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में बनी हुई है.

कीमती धातुओं में क्यों आई गिरावट?

भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों के दरमियान सोने-चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे. अब चूंकि शादियों का सीजन कुछ हद तक टल गया है, जिससे खरीदारी में गिरावट आई है. ऐसे में निवेशक ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली कर रहे हैं इसलिए कीमतों में गिरावटदेखी जा रही है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व में भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं. जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो निवेशक सोने को छोड़कर सरकारी बॉन्ड्स में दांव लगाते हैं. इससे सोने की मांग घटती जाती है. मांग घटती है, तो कीमतें भी गिरने लगती हैं.

ये भी पढ़ें:

Gold Import: सिर्फ 30 टन पर सिमटा सोने का आयात, सरकारी सख्ती के बाद गोल्ड मंगाने से कतरा रहे ट्रेडर्स