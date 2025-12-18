2500 रुपया महंगा हुआ 18 कैरेट का सोना, 22 और 24 कैरेट की भी बढ़ी कीमत; 2.11 लाख पर पहुंची चांदी

Gold and Silver Price Today: आज गुरुवार, 18 दिसंबर को भारत में सोने की कीमतों में एक बार तेजी देखने को मिल रही है. इधर, चांदी की भी कीमत गुरुवार को 2.11 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. अब पूरा फोकस अमेरिका में महंगाई के आंकड़े और वेनेजुएला में भू-राजनीतिक तनाव पर रहेगा, जिसका आने वाले समय में सोने-चांदी की कीमतों पर असर दिख सकता है.

आज कितनी है 18,22 और 24 की कीमत?

आज भारत में 18 कैरेट सोने की कीमत 10,113 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 12,360 रुपये प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 13,484 रुपये प्रति ग्राम है. 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत कल के मुकाबले 250 रुपये चढ़कर 250 रुपये हो गई है. 100 ग्राम के 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 10,11,300 रुपये हो गई, जो बुधवार को 10,08,800 रुपये थी, यानी कीमत में 2,500 रुपये का इजाफा हुआ है.

वहीं, 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत आज 330 रुपये बढ़कर 1,34,840 रुपये तक पहुंच गई है, जो कल 1,34,510 रुपये थी. इसी तरह से, 24 कैरेट के 100 ग्राम सोने की कीमत 3,300 रुपये बढ़कर 13,48,400 रुपये हो गई है, जो बुधवार को 13,45,100 रुपये थी. देश में आज 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,23,600 रुपये है, जो कल 1,23,300 रुपये थी. वहीं, 22 कैरेट के 100 ग्राम सोने की कीमत 3,000 रुपये बढ़कर 12,36,000 रुपये हो गई, जो कल 12,33,000 रुपये थी.

चांदी की कीमत भी बढ़ी

भारत में आज चांदी की कीमतें बढ़कर 211 रुपये प्रति ग्राम और 2,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं, जबकि कल ये कीमतें 208 रुपये और 2,08,000 रुपये थीं.

इन शहरों में सोने की कीमत

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर, मैसूर और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 13,484 रुपये प्रति ग्राम है. इन शहरों में आज 22 कैरेट और 18 कैरेट की कीमत क्रमश: 12,360 रुपये और 10,113 रुपये है.

वडोदरा, अहमदाबाद, पटना, सूरत और राजकोट में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 13,489 रुपये है. वहीं, यहां 22 और 18 कैरेट की कीमत आज 12,365 रुपये और 10,118 रुपये है.

दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और अयोध्या में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 13,499 रुपये है. इसी तरह से इन शहरों में 22 और 18 कैरेट का रेट 12,375 और 10,128 रुपये है.

