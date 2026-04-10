हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोना खरीदने की मची होड़! दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बढ़ाया गोल्ड रिजर्व, कौन सा देश है नंबर 1?

सोना खरीदने की मची होड़! दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बढ़ाया गोल्ड रिजर्व, कौन सा देश है नंबर 1?

Central Bank Gold Buying: वैश्विक अनिश्चितता के बीच सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं, जिससे गोल्ड रिजर्व में इजाफा हो रहा है. आइए जानते हैं, इस विषय में.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वैश्विक केंद्रीय बैंक फरवरी में 19 टन सोना खरीद चुके हैं।
  • पोलैंड और उज्बेकिस्तान ने गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा बढ़ाया।
  • तुर्की और रूस ने सोने की होल्डिंग घटाई है।
  • अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस के पास सर्वाधिक सोना।

Gold Reserve News: वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं. The Kobeissi Letter के अनुसार, फरवरी में करीब 19 टन सोना खरीदा गया है. पिछले 23 महीने से सोने के खरीदारी का सिलसिला जारी है.

जनवरी में 6 टन की खरीद के साथ इस साल अब तक कुल 25 टन सोना रिजर्व में ऐड किया जा चुका है. यह आंकड़े दिखाते हैं कि अनिश्चित माहौल में भी सेंट्रल बैंक सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में विस्तार से.

किन देशों ने बढ़ाई सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग

फरवरी महीने में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के मामले में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड सबसे आगे रहा है. पोलैंड ने करीब 20 टन सोना खरीदकर अपने कुल रिजर्व के आंकड़े को 570 टन तक पहुंचा दिया है. यह देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 31 फीसदी हिस्सा होता है.

इसके अलावा सेंटल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान  ने भी अपनी गोल्ड होल्डिंग में इजाफा किया है. बैंक ने करीब 8 टन सोना खरीदा है. इसके बाद उसका कुल गोल्ड रिजर्व 407 टन हो गया, जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 88 फीसदी है.

कुछ देशों ने घटाई अपनी गोल्ड रिजर्व

जहां एक तरफ कई सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं. वहीं कुछ देशों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है. फरवरी में तुर्की और रूस में सबसे ज्यादा कमी देखी गई. तुर्की ने अपने गोल्ड रिजर्व को 8 टन तो वहीं रूस ने 6 टन सोना कम किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में तुर्की ने अपनी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना बेचने का फैसला लिया है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से देश की करेंसी को संभालने के लिए गोल्ड रिजर्व की बिक्री की गई है.

इन देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व

सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों की बात करें तो, अमेरिका इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. आइए जानते है, किन देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है. 

1. अमेरिका (8,133 टन)

2.  जर्मनी (3,350 टन)

3.  इटली (2,452 टन)

4.  फ्रांस (2,437 टन)

5.  रूस (2,330 टन)

6.  चीन (2,299 टन)

7.  स्विट्जरलैंड (1,040 टन)

8.  भारत (880 टन)

यह भी पढ़ें: Bitcoin Crisis: क्या खत्म होने वाला है बिटकॉइन का वजूद? विशेषज्ञ बोले- दम तोड़ देगा क्रिप्टो!

 

Published at : 10 Apr 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Gold Bullion Reserve Centralbank
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोना खरीदने की मची होड़! दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बढ़ाया गोल्ड रिजर्व, कौन सा देश है नंबर 1?
सोना खरीदने की मची होड़! दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बढ़ाया गोल्ड रिजर्व, कौन सा देश है नंबर 1?
बिजनेस
Bitcoin Crisis: क्या खत्म होने वाला है बिटकॉइन का वजूद? विशेषज्ञ बोले- दम तोड़ देगा क्रिप्टो!
क्या खत्म होने वाला है बिटकॉइन का वजूद? विशेषज्ञ बोले- दम तोड़ देगा क्रिप्टो!
बिजनेस
Stock Market Updates: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 428 अंक उछला; निफ्टी 23,913 के पार
Stock Market: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 428 अंक उछला; निफ्टी 23,913 के पार
बिजनेस
सावधान! अब 10000 से ऊपर के डिजिटल पेमेंट में लगेगा 1 घंटे का 'होल्ड', RBI लाया नया नियम
सावधान! अब 10000 से ऊपर के डिजिटल पेमेंट में लगेगा 1 घंटे का 'होल्ड', RBI लाया नया नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
टेक्नोलॉजी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी EVM चेक करने की इजाजत, मशीन के किन पार्ट्स की होगी जांच?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी EVM चेक करने की इजाजत, मशीन के किन पार्ट्स की होगी जांच?
शिक्षा
CRPF Recruitment 2026: सीआरपीएफ में निकली कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?
सीआरपीएफ में निकली कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget