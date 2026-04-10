Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वैश्विक केंद्रीय बैंक फरवरी में 19 टन सोना खरीद चुके हैं।

पोलैंड और उज्बेकिस्तान ने गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा बढ़ाया।

तुर्की और रूस ने सोने की होल्डिंग घटाई है।

अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस के पास सर्वाधिक सोना।

Gold Reserve News: वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं. The Kobeissi Letter के अनुसार, फरवरी में करीब 19 टन सोना खरीदा गया है. पिछले 23 महीने से सोने के खरीदारी का सिलसिला जारी है.

जनवरी में 6 टन की खरीद के साथ इस साल अब तक कुल 25 टन सोना रिजर्व में ऐड किया जा चुका है. यह आंकड़े दिखाते हैं कि अनिश्चित माहौल में भी सेंट्रल बैंक सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में विस्तार से.

किन देशों ने बढ़ाई सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग

फरवरी महीने में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के मामले में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड सबसे आगे रहा है. पोलैंड ने करीब 20 टन सोना खरीदकर अपने कुल रिजर्व के आंकड़े को 570 टन तक पहुंचा दिया है. यह देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 31 फीसदी हिस्सा होता है.

इसके अलावा सेंटल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान ने भी अपनी गोल्ड होल्डिंग में इजाफा किया है. बैंक ने करीब 8 टन सोना खरीदा है. इसके बाद उसका कुल गोल्ड रिजर्व 407 टन हो गया, जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 88 फीसदी है.

कुछ देशों ने घटाई अपनी गोल्ड रिजर्व

जहां एक तरफ कई सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं. वहीं कुछ देशों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है. फरवरी में तुर्की और रूस में सबसे ज्यादा कमी देखी गई. तुर्की ने अपने गोल्ड रिजर्व को 8 टन तो वहीं रूस ने 6 टन सोना कम किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में तुर्की ने अपनी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना बेचने का फैसला लिया है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से देश की करेंसी को संभालने के लिए गोल्ड रिजर्व की बिक्री की गई है.

इन देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व

सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों की बात करें तो, अमेरिका इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. आइए जानते है, किन देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है.

1. अमेरिका (8,133 टन)

2. जर्मनी (3,350 टन)

3. इटली (2,452 टन)

4. फ्रांस (2,437 टन)

5. रूस (2,330 टन)

6. चीन (2,299 टन)

7. स्विट्जरलैंड (1,040 टन)

8. भारत (880 टन)

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