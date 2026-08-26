Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली-NCR में आपको कैसे मिलेगी 35 रुपए किलो प्याज? आज पहुंच रही 800 टन की खेप

दिल्ली-NCR में आपको कैसे मिलेगी 35 रुपए किलो प्याज? आज पहुंच रही 800 टन की खेप

दिल्ली-NCR में प्याज की बढ़ती कीमत के बीच सरकार नासिक से लाई गई 800 टन प्याज को 35 रुपये किलो में बेचेगी. ऐसे में अगर आप भी सस्ती प्याज खरीदना चाहते हैं तो जानिए कहां और कैसे मिलेगी?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बढ़ती प्याज की कीमतों से निपटने सरकार 35 रुपये/किलो बेचेगी प्याज।
  • नाशिक से 800 टन प्याज लेकर 'कांदा एक्सप्रेस' दिल्ली पहुँचेगी।
  • ये सस्ती प्याज नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार पर उपलब्ध।
  • कालाबाजारी रोकने 2-5 किलो की खरीद सीमा; कोई आईडी नहीं।

रोजाना खाने में इस्तेमाल की जाने वाली प्याज के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं. प्याज ने अब लोगों के बजट को हिला दिया है. आमतौर पर प्याज 25 से 35 रुपये किलो के आसपास मिल जाती है, लेकिन आज वहीं प्याज 55 से 65 रुपये किलो तक बिक रही है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है. सरकार अब लोगों को बफर स्टॉक में रखी प्याज कम कीमत में उपलब्ध कराने जा रही है.

35 रुपये किलो बेची जाएगी प्याज

बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 800 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचेगी. इसके आने के बाद आम लोगों के लिए ये प्याज 35 रुपये प्रति किलो के रेट से बेची जाएगी. एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सस्ती प्याज आपको सामान्य निजी दुकानों पर नहीं मिलेगी. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि अगर इसे सामान्य दुकानों पर नहीं बेचा जाएगा तो ये प्याज आखिर मिलेगी कहां?

कहां मिलेगी 35 रुपये किलो वाली प्याज?

दरअसल, ये प्याज केवल सरकार के तय की गई अधिकृत आउटलेट्स पर ही बेची जाएगी. अगर आपको 35 रुपये किलो वाली प्याज खरीदनी है तो आप इन जगहों से खरीद सकते हैं. इनमें शामिल है...

  • नेफेड (NAFED)
  • एनसीसीएफ (NCCF)
  • केंद्रीय भंडार 

इन आउटलेट्स पर भी मिलेंगी प्याज

इनके अलावा भी आप प्याज आसपास की कॉलोनियों और मेट्रो स्टेशनों के पास खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां पर नेफेड और एनसीसीएफ की मोबाइल वैन प्याज बेचेंगी. यानी आपको सस्ती प्याज खरीदनी है तो आप सरकारी आउटलेट्स पर जाकर खरीद सकते हैं. 

दिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'

तय सीमा तक ही खरीद सकते हैं प्याज

कालाबाजारी रोकने के लिए एक व्यक्ति 2 से 5 किलो तक प्याज खरीद सकता है ऐसी सीमा लागू की जा सकती है. हां, ये जरूर है कि ये सीमा अलग-अलग आउटलेट्स के मुताबिक बदल सकती है.

क्या कोई आईडी देनी होगी?

अगर आप सरकारी आउटलेट्स या फिर मोबाइल वैन से सस्ती प्याज खरीदने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको किसी खास आईडी की जरूरी नहीं है. आप इन स्टोर पर जाकर पैसे देकर प्याज खरीद सकते है. 

कहीं आज बैंक बंद तो नहीं! जानें ईद-ए-मिलाद पर कहां-कहां ठप्प रहेगी बैंकिंग सर्विस

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Business News Onion Kanda Express
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दिल्ली-NCR में आपको कैसे मिलेगी 35 रुपए किलो प्याज? आज पहुंच रही 800 टन की खेप
दिल्ली-NCR में आपको कैसे मिलेगी 35 रुपए किलो प्याज? आज पहुंच रही 800 टन की खेप
बिजनेस
एनर्जी सेक्टर में अडानी का दबदबा: AESL को महाराष्ट्र में मिला 4,700 करोड़ का प्रोजेक्ट
एनर्जी सेक्टर में अडानी का दबदबा: AESL को महाराष्ट्र में मिला 4,700 करोड़ का प्रोजेक्ट
बिजनेस
सोने ने मचाया हड़कंप, 1,70.000 के करीब पहुंचा भाव; चेक करें आज 10 ग्राम का रेट
सोने ने मचाया हड़कंप, 1,70.000 के करीब पहुंचा भाव; चेक करें आज 10 ग्राम का रेट
बिजनेस
कहीं आज बैंक बंद तो नहीं! जानें ईद-ए-मिलाद पर कहां-कहां ठप्प रहेगी बैंकिंग सर्विस
कहीं आज बैंक बंद तो नहीं! जानें ईद-ए-मिलाद पर कहां-कहां ठप्प रहेगी बैंकिंग सर्विस
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया का मिला मैसेज तो खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, बोले- 'मैं भारत के...'
इंडिया का मिला मैसेज तो खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, बोले- 'मैं भारत के...'
पंजाब
पंजाब चुनाव में 55 सीटों पर लड़ना चाहती है BJP, शिअद केवल इतनी देने को तैयार
पंजाब चुनाव में 55 सीटों पर लड़ना चाहती है BJP, शिअद केवल इतनी देने को तैयार
इंडिया
PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा
PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा
क्रिकेट
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
बॉलीवुड
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
इंडिया
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
बिहार
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
ट्रेंडिंग
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget