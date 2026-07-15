INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate: रियल एस्टेट बाजार में बड़ा तख्तापलट, DLF के राजा को गद्दी से उतार नंबर-1 बने गौतम अडानी, टॉप 10 में कौन-कौन?

Real Estate: रियल एस्टेट बाजार में बड़ा तख्तापलट, DLF के राजा को गद्दी से उतार नंबर-1 बने गौतम अडानी, टॉप 10 में कौन-कौन?

Real Estate: गौतम अडानी टॉप इंडस्ट्रिलिस्ट की लिस्ट में तो शुमार हैं ही, लेकिन अब वो रियल एस्टेट के बादशाह भी बन गए. हाल ही में आई लिस्ट में अडानी ने टॉप किया और DLF के राजीव सिंह को पछाड़ दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

Real Estate News: गौतम अडानी का नाम भारत के टॉप इंडस्ट्रिलिस्ट्स की लिस्ट में शुमार रहता है. उनके कई सारे बिजनेस हैं जिनके जरिए वो इस लिस्ट में टॉप 10 पर होते ही हैं. लेकिन अब वो रियल एस्टेट की दुनिया के भी बादसाह बन गए हैं. गौतम अडानी हाल ही में रियल एस्टेट के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं. उन्होंने इसमें डीएलएफ के राजा यानी राजीव सिंह को उनकी गद्दी से हटा दिया है.

गौतम अडानी बने रियल एस्टेट के बादशाह
दरअसल हाल ही में GROHE-Hurun India Real Estate 2026 की 150 लोगों की एक लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में गौतम अडानी और उनका परिवार पहली बार भारत के सबसे अमीर रियल एस्टेट कारोबारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission में सरकारी कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा HRA!

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी परिवार की रियल एस्टेट से जुड़ी संपत्ति करीब 90,400 करोड़ रुपये हो गई है. एक साल में उनकी संपत्ति में 73% की बढ़ोतरी हुई है. अडानी ग्रुप ने रिहायशी, कॉमर्शियल, टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी से विस्तार किया है, जिससे उनकी संपत्ति बढ़ी है.

DLF के राजा को गद्दी से हटाया
अडानी और उनके परिवार से पहले इस लिस्ट में लंबे समय से DLF के राजीव सिंह और उनका परिवार टॉप पर था. लेकिन अब अडानी परिवार ने उन्हों इस गद्दी से हटाकर कब्जा कर लिया है. राजीव सिंह और उनके परिवार की संपत्ति घटकर 90,200 करोड़ रुपये रह गई. बाजार में गिरावट के कारण उनकी संपत्ति में 29% की कमी आई और वो इस लिस्ट में पहले से फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

टॉप 10 की लिस्ट में ये लोग हैं शामिल
इस लिस्ट में टॉप 10 पर कौन- कौन से भारतीय रियल एस्टेट कारोबारी हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है:

  • गौतम अडानी एंड फैमिली
  • राजीव सिंह एंड फैमिली
  • मंगल प्रभात लोढ़ा एंड फैमिली
  • विकास ओबेरॉय एंड फैमिली
  • चंद्रू रहेजा एंड फैमिली
  • अतुल रुइया एंड फैमिली
  • राजा बागमाने एंड फैमिली
  • निरंजन हीरानंदानी एंड फैमिली
  • बसंत बंसल एंड फैमिली
  • विजय कुमार अग्रवाल एंड फैमिली

ये भी पढ़ें: बेचकर निकल लो... टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर से उठा ब्रोकरेज का भरोसा, क्या आपके पोर्टफोलियो में है यह स्टॉक?

भारत के रियल एस्टेट में आ रहा बदलाव
इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अब भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में सिर्फ पारंपरिक बिल्डर ही नहीं, बल्कि बड़े कारोबारी समूह भी तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं. अडानी ग्रुप की बढ़ती हिस्सेदारी इसी बदलाव की ओर इशारा करती है. हालांकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से DLF अब भी देश की सबसे बड़ी लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी बनी हुई है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 15 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
DLF Real Estate News GAUTAM ADANI Adani Reality
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Real Estate: रियल एस्टेट बाजार में बड़ा तख्तापलट, DLF के राजा को गद्दी से उतार नंबर-1 बने गौतम अडानी, टॉप 10 में कौन-कौन?
रियल एस्टेट बाजार में बड़ा तख्तापलट, DLF के राजा को गद्दी से उतार नंबर-1 बने गौतम अडानी, टॉप 10 में कौन-कौन?
बिजनेस
8th Pay Commission में सरकारी कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा HRA!
8th Pay Commission में सरकारी कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा HRA!
बिजनेस
कॉर्पोरेट मंदी और CXOs में भारी भ्रम क्या किसी बड़े बदलाव की आहट है? ज्योतिष से समझिए पूरी तस्वीर
कॉर्पोरेट मंदी और CXOs में भारी भ्रम क्या किसी बड़े बदलाव की आहट है? ज्योतिष से समझिए पूरी तस्वीर
बिजनेस
बेचकर निकल लो... टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर से उठा ब्रोकरेज का भरोसा, क्या आपके पोर्टफोलियो में है यह स्टॉक?
बेचकर निकल लो... टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर से उठा ब्रोकरेज का भरोसा, क्या आपके पोर्टफोलियो में है यह स्टॉक?
Advertisement

वीडियोज

MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Fire Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
इंडिया
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
इंडिया
Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?
ब्रिटेन की व्हिस्की से लेकर पाउडर-क्रीम तक! भारत-UK FTA से क्या सस्ता हुआ और आपको क्या फायदा?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget