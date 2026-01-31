आमने-सामने होगी जंग, अमेरिका में रिश्वतखोरी का केस लड़ने के लिए अब अडानी भी तैयार

Gautam Adani: आने वाले समय में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि U.S. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने गौतम अडानी पर सिविल फ्रॉड का मुकदमा चलाने का सारा इंतजाम कर लिया है.

न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की फेडरल कोर्ट में शुक्रवार को दायर एक अर्जी में जानकारी दी गई कि अडानी के लिए केस लड़ रहे वकीलों ने SEC के कानूनी कागजात स्वीकार करने पर सहमत हो गए हैं, जिससे U.S. डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गारौफिस को इस बात पर फैसला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रतिवादियों को नोटिस कैसे भेजा जाए.

90 दिन में देना होगा जवाब

बता दें कि यह नोटिस एक सिविल फ्रॉड मुकदमे के सिलसिले में है, जिसमें उन पर रिश्वतखोरी का प्लान बनाते हुए निवेशकों को गुमराह करने का आरोप है. अगर जज इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं, तो गौतम अडानी और उनके भतीजे के पास SEC की शिकायत का जवाब देने के लिए 90 दिन होंगे, जिसमें केस खारिज करने की रिक्वेस्ट भी शामिल हो सकती है. हालांकि, गौतम अडानी के वकील रॉबर्ट गिफ्रा और सागर अडानी के वकील सीन हेकर ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया है.

गौतम अडानी के लिए केस लड़ने वाले गिउफ्रा कोई आम वकील नहीं हैं. वह मौजूदा समय में क्रिमिनल कनविक्शन को चुनौती देने वाले डोनाल्ड ट्रंप का भी केस लड़ रहे हैं. वह वोल्कवैगन (Volkswagen) और गोल्डमैन सैक्स Goldman Sachs का भी केस लड़ चुके हैं और उन्हें जीत दिलाई है. उन्हें 2025 में सिक्योरिटी लिटिगेटर ऑफ द ईयर (Securities Litigator of the Year) के अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है.

क्या है मामला?

SEC ने नवंबर 2024 में अडानी पर अमेरिकी सिक्योरिटीज का कानून तोड़ने का आरोप लगाया. उन पर आरोप था कि उन्होंने भारत में रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए पहले अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा जुटाया और बाद में इन्हीं पैसों का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किए जाने का प्लान बनाया. यह रकम करीब 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,029 करोड़ रुपये के करीब था. SEC ने उन्हें कानूनी कागजात देने में मुश्किल होने की बात कही थी इसलिए पिछले हफ्ते SEC ने अमेरिकी जज से गुहार लगाई थी कि उन्हें ईमेल या अन्य वकीलों के जरिए अडानी को समन (नोटिस) भेजने की मंजूरी दी जाए.

