Nestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुधार न करने वाली कंपनियों पर FSSAI कानूनी कार्रवाई करेगी।

अगर आप भी पैकेट पर लिखे दावे देखकर सामान खरीदते हैं तो यह खबर आपके काम की है. वजह है इन कंपनियों के गुमराह करने वाले विज्ञापन, झूठे दावे और पैकेट पर गलत जानकारी. इनमें कई बड़े ब्रांड भी हैं जिनके सामान लगभग हर घर में इस्तेमाल होते हैं.

बच्चों के डिब्बाबंद खाने से लेकर चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और नारियल तेल तक बाजार में बिकने वाले सामान पर लिखे दावों की अब जांच हो रही है. खाने पीने की चीजों पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने 150 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा है. इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने विज्ञापनों में गुमराह करने वाले दावे किए और पैकेट पर लिखे जाने वाले नियमों का पालन नहीं किया.

बड़े ब्रांड भी लपेटे में

FSSAI ने जिन कंपनियों के नाम सामने रखे हैं उनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, एबॉट इंडिया, रेड बुल इंडिया, डैनोन इंडिया, मॉन्स्टर एनर्जी, हेल एनर्जी, मोंडेलेज इंडिया यानी पहले की कैडबरी इंडिया, कोका कोला इंडिया, डियाजियो, पर्नो रिकार्ड, फेरेरो इंडिया और केनव्यू जैसे नाम शामिल हैं. ये वही ब्रांड हैं जिनके सामान हर दुकान और ऑनलाइन साइट पर आसानी से मिल जाते हैं.

बेबी फूड पर सबसे लंबी लिस्ट

सबसे ज्यादा गड़बड़ियां केरल के मलप्पुरम की कंपनी जुजा फूड्स के मामले में मिलीं जो छोटे बच्चों के लिए इंस्टेंट बेबी फूड बेचती है. कंपनी अपने प्रचार में कह रही थी कि इसमें असली और शुद्ध पोषण है कोई रंग खुशबू या प्रिजर्वेटिव नहीं है यह नाजुक बच्चों के लिए सही है, आसानी से पच जाता है बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और हड्डियां मजबूत करता है. कंपनी ने यह भी लिखा था कि इसमें गेहूं और चावल से दस गुना और दूध से तीन गुना कैल्शियम है.

FSSAI ने कहा कि इतने बड़े दावे करने की इजाजत नहीं है. कंपनी ने गलती मान ली है और सारे भ्रामक दावे हटाने पर सहमति दे दी है. सुधार पूरा होने तक उसने अपनी बिक्री वाली वेबसाइट भी बंद कर दी है.

चॉकलेट कंपनी ने वापस लिए विज्ञापन

मोंडेलेज इंडिया के मामले में सेहत से जुड़े गुमराह करने वाले दावे और पोषक तत्वों की तुलना वाले दावे पकड़े गए. नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से ये दावे और विज्ञापन हटा लिए और नियमों का पालन करने का भरोसा दिया.

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सौ फीसदी शुद्ध लिखने पर भी रोक

एमवे इंडिया अपने नारियल तेल को सौ फीसदी शुद्ध नारियल तेल कहकर बेच रही थी. FSSAI के मुताबिक खाने पीने के सामान पर सौ फीसदी लिखना ग्राहकों को गुमराह करता है और इस पर पहले ही रोक की सलाह जारी हो चुकी है.

कंपनी ने जवाब में बताया कि उसने पैकेट और प्रचार सामग्री से यह शब्द हटा दिया है पुराना स्टॉक बिक्री से हटा लिया गया है और नई पैकिंग आने वाले महीनों में बाजार में पहुंचेगी.

नाम ही निकला गुमराह करने वाला

एक और मामले में सेपियंस लैब्स के खिलाफ FSSAI ने खुद संज्ञान लिया जिसके बाद कंपनी ने अपने सारे दावे और विज्ञापन वापस ले लिए. वहीं एक उत्पाद का ट्रेड नेम ही गुमराह करने वाला पाया गया. इस मामले में फ्लिपकार्ट ने जवाब देकर बताया कि उसने वह सामान अपनी साइट से हटा दिया है.

ग्राहकों के लिए सबक

पैकेट पर लिखा हर दावा सच नहीं होता. सौ फीसदी शुद्ध, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला या हड्डियां मजबूत करने वाला जैसे शब्द अक्सर सिर्फ बेचने के लिए लिखे जाते हैं.

सामान खरीदते समय पैकेट के पीछे दी गई सामग्री की सूची और पोषण की जानकारी जरूर पढ़ें. बच्चों के खाने के मामले में तो और भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

FSSAI का कहना है कि दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान की निगरानी लगातार जारी है. नोटिस के बाद ज्यादातर कंपनियों ने खुद अपने दावे हटा लिए हैं लेकिन जो सुधार नहीं करेंगी उन पर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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