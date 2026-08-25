Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसNestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी

Nestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी

FSSAI ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और पैकेट पर गलत दावों को लेकर 150 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा है, जिनमें नेस्ले, पेप्सिको, मोंडेलेज और कोका-कोला जैसे ब्रांड शामिल हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 25 Aug 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सुधार न करने वाली कंपनियों पर FSSAI कानूनी कार्रवाई करेगी।

अगर आप भी पैकेट पर लिखे दावे देखकर सामान खरीदते हैं तो यह खबर आपके काम की है. वजह है इन कंपनियों के गुमराह करने वाले विज्ञापन, झूठे दावे और पैकेट पर गलत जानकारी. इनमें कई बड़े ब्रांड भी हैं जिनके सामान लगभग हर घर में इस्तेमाल होते हैं.

बच्चों के डिब्बाबंद खाने से लेकर चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और नारियल तेल तक बाजार में बिकने वाले सामान पर लिखे दावों की अब जांच हो रही है. खाने पीने की चीजों पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने 150 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा है. इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने विज्ञापनों में गुमराह करने वाले दावे किए और पैकेट पर लिखे जाने वाले नियमों का पालन नहीं किया.

बड़े ब्रांड भी लपेटे में

FSSAI ने जिन कंपनियों के नाम सामने रखे हैं उनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, एबॉट इंडिया, रेड बुल इंडिया, डैनोन इंडिया, मॉन्स्टर एनर्जी, हेल एनर्जी, मोंडेलेज इंडिया यानी पहले की कैडबरी इंडिया, कोका कोला इंडिया, डियाजियो, पर्नो रिकार्ड, फेरेरो इंडिया और केनव्यू जैसे नाम शामिल हैं. ये वही ब्रांड हैं जिनके सामान हर दुकान और ऑनलाइन साइट पर आसानी से मिल जाते हैं.

बेबी फूड पर सबसे लंबी लिस्ट

सबसे ज्यादा गड़बड़ियां केरल के मलप्पुरम की कंपनी जुजा फूड्स के मामले में मिलीं जो छोटे बच्चों के लिए इंस्टेंट बेबी फूड बेचती है. कंपनी अपने प्रचार में कह रही थी कि इसमें असली और शुद्ध पोषण है कोई रंग खुशबू या प्रिजर्वेटिव नहीं है यह नाजुक बच्चों के लिए सही है, आसानी से पच जाता है बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और हड्डियां मजबूत करता है. कंपनी ने यह भी लिखा था कि इसमें गेहूं और चावल से दस गुना और दूध से तीन गुना कैल्शियम है.

FSSAI ने कहा कि इतने बड़े दावे करने की इजाजत नहीं है. कंपनी ने गलती मान ली है और सारे भ्रामक दावे हटाने पर सहमति दे दी है. सुधार पूरा होने तक उसने अपनी बिक्री वाली वेबसाइट भी बंद कर दी है.

चॉकलेट कंपनी ने वापस लिए विज्ञापन

मोंडेलेज इंडिया के मामले में सेहत से जुड़े गुमराह करने वाले दावे और पोषक तत्वों की तुलना वाले दावे पकड़े गए. नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से ये दावे और विज्ञापन हटा लिए और नियमों का पालन करने का भरोसा दिया.

चीनी के बाद गुड़ भी महंगा, 80 से 90 रुपए किलो पहुंचे दाम, कारण क्या?

सौ फीसदी शुद्ध लिखने पर भी रोक

एमवे इंडिया अपने नारियल तेल को सौ फीसदी शुद्ध नारियल तेल कहकर बेच रही थी. FSSAI के मुताबिक खाने पीने के सामान पर सौ फीसदी लिखना ग्राहकों को गुमराह करता है और इस पर पहले ही रोक की सलाह जारी हो चुकी है.

 कंपनी ने जवाब में बताया कि उसने पैकेट और प्रचार सामग्री से यह शब्द हटा दिया है पुराना स्टॉक बिक्री से हटा लिया गया है और नई पैकिंग आने वाले महीनों में बाजार में पहुंचेगी.

नाम ही निकला गुमराह करने वाला

एक और मामले में सेपियंस लैब्स के खिलाफ FSSAI ने खुद संज्ञान लिया जिसके बाद कंपनी ने अपने सारे दावे और विज्ञापन वापस ले लिए. वहीं एक उत्पाद का ट्रेड नेम ही गुमराह करने वाला पाया गया. इस मामले में फ्लिपकार्ट ने जवाब देकर बताया कि उसने वह सामान अपनी साइट से हटा दिया है.

ग्राहकों के लिए सबक

पैकेट पर लिखा हर दावा सच नहीं होता. सौ फीसदी शुद्ध, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला या हड्डियां मजबूत करने वाला जैसे शब्द अक्सर सिर्फ बेचने के लिए लिखे जाते हैं. 

सामान खरीदते समय पैकेट के पीछे दी गई सामग्री की सूची और पोषण की जानकारी जरूर पढ़ें. बच्चों के खाने के मामले में तो और भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

FSSAI का कहना है कि दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान की निगरानी लगातार जारी है. नोटिस के बाद ज्यादातर कंपनियों ने खुद अपने दावे हटा लिए हैं लेकिन जो सुधार नहीं करेंगी उन पर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

300 kg टमाटर और 3000 का हेयर कट, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय कपल ने बताए वहां के दाम

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 25 Aug 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Business News FSSAI Nestlé
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Nestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी
Nestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी
बिजनेस
चीनी के बाद गुड़ भी महंगा, 80 से 90 रुपए किलो पहुंचे दाम, कारण क्या?
चीनी के बाद गुड़ भी महंगा, 80 से 90 रुपए किलो पहुंचे दाम, कारण क्या?
बिजनेस
300 kg टमाटर और 3000 का हेयर कट, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय कपल ने बताए वहां के दाम
300 kg टमाटर और 3000 का हेयर कट, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय कपल ने बताए वहां के दाम
बिजनेस
सोना 100 फीसदी शुद्ध क्यों नहीं होता, गहनों के लिए कौनसा गोल्ड होता है बेस्ट?
सोना 100 फीसदी शुद्ध क्यों नहीं होता, गहनों के लिए कौनसा गोल्ड होता है बेस्ट?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहादुरी सिर्फ कैमरों पर...', राहुल गांधी की किस बात पर किरेन रिजिजू फायर
'बहादुरी सिर्फ कैमरों पर...', राहुल गांधी की किस बात पर किरेन रिजिजू फायर
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
विश्व
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
क्रिकेट
'पुरानी मानसिकता...', जायसवाल फाइट कंट्रोवर्सी पर क्या बोल गए आकाश चोपड़ा
'पुरानी मानसिकता', जायसवाल फाइट कंट्रोवर्सी पर क्या बोल गए आकाश चोपड़ा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
जिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज
जिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज
पंजाब
Punjab में BJP फिर बोली- 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, SAD के साथ कहां फंस रही बात?
Punjab में BJP फिर बोली- 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, SAD के साथ कहां फंस रही बात?
इंडिया
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget