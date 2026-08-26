दिल्ली के 5-स्टार होटलों को FSSAI का नोटिस, खराब हाइजीन और कॉकरोच मिले

दिल्ली के एयरोसिटी इलाके में मौजूद दो बड़े फाइव स्टार होटल के किचन में खाने- पीने से जुड़ी सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर गंभीर खामियां सामने आई हैं. यहां दिल्ली के मशहूर अंदाज होटल, दिल्ली और जे डब्ल्यू मॅरियट, दिल्ली की बात हो रही है. हाल ही में FSSAI ने इन दोनों ही होटल में जांच की थी. इस जांच के बाद दोनों ही होटल को नोटिस भेजा गया है. बता दें कि जांच में एक्सपायर्ड खाने की चीजों से लेकर कॉकरोच, गंदे बर्तन और फूड स्टोरेज जैसी कई तरह की कमियां मिली हैं, जो इन दोनों ही बड़े होटल पर सवाल खड़े करती हैं.

एक्सपायर्ड मिठाई रखता है अंदाज?

FSSAI की टीम ने 22 जून 2026 को अंदाज, दिल्ली की जांच की थी. जांच के दौरान होटल के कन्फेक्शनरी सेक्शन में करीब 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां मिली हैं. इन मिठाइयों के मिलते ही इन्हें फेंक दिया गया.

इसके अलावा पेस्ट्री सेक्शन में एक्सपायर्ड केक बेस और एक्सपायर्ड ब्रेड पैकेट भी मिले. जांच के दौरान देखा गया कि किचन में कीड़े थे. अधिकारियों ने फ्रीजर के पास कॉकरोच देखे, जबकि कहीं कहीं तो मक्खियां और मच्छर भी थे. इसी होटल में कहीं मकड़ी के जाले थे तो कहीं बदबू की शिकायत मिली.

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वेज और नॉनवेज था एकसाथ

FSSAI की जांच में पाया गया कि अंदाज होटल में खाने को वेज और नॉनवेज कैटेगरी के हिसाब से अलग- अलग भी नहीं रखा गया था. शाकाहारी और मांसाहारी खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कटिंग बोर्ड एक ही पानी के कंटेनर में रखे गए थे. एक ही किचन में वेजिटेरियन वाले बर्नर पर नॉनवेज खाना बनाया जा रहा था. इसके अलावा फूड स्टोरेज, तापमान की निगरानी, एलर्जन को अलग रखने और कचरा रखने में भी कमियां मिलीं.

जे डब्ल्यू मॅरियट, दिल्ली का क्या है हाल?

दूसरी ओर जे डब्ल्यू मॅरियट, दिल्ली की भी जांच की गई. यहां भी कई कमियां सामने आई है. इस होटल के जांच के दौरान टोटल 59 कमियां दर्ज की हैं. इस होटल में बेकरी किचन में कॉकरोच, वेजिटेबल एरिया में फ्रूट फ्लाइज, गंदे बर्तन, खराब रेफ्रिजरेटर, पानी का रिसाव और खराब ड्रेनेज तक मिले हैं.

जांच में कुछ खाने की चीजें खुले में रखी थीं और स्टोरेज एरिया में सड़े हुए सेब और टमाटर भी पाए गए. एक जगह कंटेनर की लेबलिंग में भी गड़बड़ी थी. यहां प्रॉन वाले कंटेनर पर जूस और जूस वाले कंटेनर पर प्रॉन का लेबल लगा था.

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स्टाफ की हाइजीन पर उठे सवाल

जांच के दौरान फूड हैंडलर्स की हाइजीन को लेकर भी कमियां मिली हैं. कुछ कर्मचारियों ने सही तरीके से हेयरनेट या ग्लव्स नहीं पहना था. वहीं एक कर्मचारी को खुले घाव के बावजूद खाना बनाते हुए देखा गया. FSSAI ने दोनों होटलों को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं. जांच के दौरान कुछ खाने की चीजों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें लैब जांच के लिए भेजा गया है. आगे की कार्रवाई इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर की जाएगी.

इन दोनों होटलों में सामने आई कमियां इसलिए भी चर्चा में हैं, क्योंकि दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए इन होटलों को इस्तेमाल किया जाना है. ऐसे में FSSAI की कार्रवाई के बाद होटल किचन में साफ-सफाई और फूड सेफ्टी के लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.