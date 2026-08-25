Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआप भी खाते हैं आशीर्वाद आटा? दिल्ली हाई कोर्ट से आई ये खबर

आप भी खाते हैं आशीर्वाद आटा? दिल्ली हाई कोर्ट से आई ये खबर

दिल्ली हाईकोर्ट ने ITC को थोड़ी राहत दी है, FSSAI ने आशीर्वाद आटा के 100 प्रतिशत आटा वाले दावे पर सवाल खड़े कर लाइसेंस रद्द किया था. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 25 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

FSSAI का एक्शन इन दिनों देशभर में चल रहा है, जिसके चलते कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रेस्टोरेंट्स और FMCG कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. इसी कड़ी में हाल ही में ITC पर कार्रवाई हुई और इसके लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया गया. लेकिन ITC इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में ले गया और वहां से हाईकोर्ट ने इसे राहत दे दी है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल ये मामला ITC के आशीर्वाद आटा से जुड़ा है. जिसमें दावा किया गया है कि ये 100 प्रतिशत आचा ही है. FSSAI ने हाल ही में ऐसे दावों को लेकर नई एडवायजरी जारी की थी. इसके बाद ITC को नोटिस भेजकर अपने पैकेट के लेबल, विज्ञापन और वेबसाइट में बदलाव करने को कहा गया था.

लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ITC को फिलहाल इस फैसले से राहत दे दी है. कोर्ट ने FSSAI से कहा है कि वो ITC के लाइसेंस को रद्द करने का कोई फैसला अभी न ले. इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

ये भी पढ़ें: 1 किलो सीएनजी कितने का है? जानें दिल्ली-बिहार समेत हर राज्य में कितनी हुई कीमत

शोकॉज नोटिस को दी थी चुनौती
ITC ने 10 अगस्त को जारी शो-कॉज नोटिस और 13 अगस्त के इम्प्रूवमेंट नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कंपनी का कहना है कि 100 प्रतिशत दावों को लेकर FSSAI की नई एडवायजरी मौजूदा कानून के दायरे से बाहर है और कंपनी पर इसे मानना जरूरी नहीं है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने FSSAI को इस मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट अब FSSAI से ITC की दलीलों पर उसका पक्ष सुनेगा.

ना हो लाइसेंस रद्द
बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने FSSAI से कहा है कि वो इस एडवाइजरी के आधार पर ITC का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई न करे. यानी अगली सुनवाई तक ITC को लाइसेंस रद्द होने का खतरा नहीं रहेगा. अब 9 सितंबर की सुनवाई में ये साफ होगा कि 100 प्रतिशत जैसे दावों पर FSSAI की नई नीति कानूनी रूप से कितनी सही है और ITC को इसके तहत क्या बदलाव करने होंगे.

ये भी पढ़ें: सीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 25 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
FSSAI Delhi Highcourt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आप भी खाते हैं आशीर्वाद आटा? दिल्ली हाई कोर्ट से आई ये खबर
आप भी खाते हैं आशीर्वाद आटा? दिल्ली हाई कोर्ट से आई ये खबर
बिजनेस
1 किलो सीएनजी कितने का है? जानें दिल्ली-बिहार समेत हर राज्य में कितनी हुई कीमत
1 किलो सीएनजी कितने का है? जानें दिल्ली-बिहार समेत हर राज्य में कितनी हुई कीमत
बिजनेस
सीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज
सीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज
बिजनेस
Air India गांजा कांड: आपकी फ्लाइट के पायलट पर अब लागू होंगे ये सख्त नियम
Air India गांजा कांड: आपकी फ्लाइट के पायलट पर अब लागू होंगे ये सख्त नियम
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget