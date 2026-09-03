Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBRICS मेहमानों की थाली तक पहुंचने वाले खाने पर FSSAI की पैनी नजर

BRICS मेहमानों की थाली तक पहुंचने वाले खाने पर FSSAI की पैनी नजर

BRICS समिट से पहले FSSAI ने दिल्ली के 5 स्टार होटलों में खाने की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस लागू किया है और रैंडम इंस्पेक्शन बढ़ा दिए हैं और जांच में कोई कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 03 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • FSSAI ने कमियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

12 और 13 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले 18वें BRICS समिट से पहले खाने की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है. विदेशी मेहमानों की प्लेट तक खाना पहुंचने से पहले उसकी पूरी कहानी जांची जा रही है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने देश के बड़े 5-स्टार होटलों को साफ हिदायत दी है कि खाने की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक FSSAI ने इन होटलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की जिसमें जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया. यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी. इसमें होटलों के मौजूदा नियम-पालन, साफ-सफाई के पैमाने, रसोई में अपनाए जा रहे सुरक्षा तरीकों और खाने की कुल गुणवत्ता की समीक्षा की गई. 

होटलों की तरफ से कहा गया कि वे नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं और उनकी अपनी व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है लेकिन FSSAI ने साफ कर दिया कि जांच में जो भी कमी मिलेगी उस पर सीधी कार्रवाई होगी.

रैंडम इंस्पेक्शन बढ़ाए गए

समिट नजदीक आते ही FSSAI ने 5-स्टार होटलों में अचानक की जाने वाली जांच काफी बढ़ा दी है. बिना पहले से बताए टीमें रसोई में पहुंच रही हैं और वहां साफ-सफाई, कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल, कच्चे माल की स्टोरेज और सबसे अहम एक्सपायर हो चुके सामान की जांच कर रही हैं.

बीते हफ्ते एरोसिटी के दो होटलों में क्या मिला

यह सख्ती अचानक नहीं आई है. कुछ दिन पहले ही FSSAI की टीम ने दिल्ली के एरोसिटी इलाके के दो बड़े होटलों जेडब्ल्यू मैरियट और होटल अंदाज की रसोई की जांच की थी. रिपोर्ट के मुताबिक वहां बदबू, कॉकरोच और मक्खियों जैसी शिकायतें दर्ज की गईं.

जांच में कुछ ब्रेड के पैकेट ऐसे मिले जिन पर एक्सपायरी के स्टिकर लगे थे. कन्फेक्शनरी सेक्शन में करीब 87 किलो एक्सपायर हो चुकी मिठाइयां मिलीं जिन्हें मौके पर ही नष्ट करा दिया गया. पेस्ट्री सेक्शन में एक्सपायर केक बेस के साथ-साथ मक्खियां और कॉकरोच भी पाए गए. यह जांच करीब दो दिन चली और इस दौरान कुल 59 कमियां दर्ज की गईं.

समिट में कौन-कौन आ रहा है?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक 18वां BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में होगा. इसमें BRICS के सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच के तौर पर बुलाए गए देशों के नेता शामिल होंगे. भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और यह चौथी बार है जब भारत को यह जिम्मेदारी मिली है.

इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भारत अध्यक्ष रह चुका है. इस साल भारत की अध्यक्षता की थीम है रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण.

जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? ट्रेडिंग पर आया बड़ा अपडेट

क्यों अहम है यह सख्ती

जब इतने बड़े स्तर पर विदेशी नेता, अधिकारी और कारोबारी प्रतिनिधि दिल्ली आते हैं तो होटल सिर्फ ठहरने की जगह नहीं रह जाते. वे पूरे आयोजन की मेहमाननवाजी का हिस्सा बन जाते हैं.

ऐसे में खाने से जुड़ी एक छोटी सी चूक भी बड़ी बात बन सकती है. यही वजह है कि FSSAI का संदेश सीधा है कि होटल की 5-स्टार पहचान का मतलब यह नहीं कि खाने की सुरक्षा अपने आप 5-स्टार मान ली जाए.

समिट तक FSSAI की टीमें दिल्ली और आसपास के बड़े होटलों में जांच जारी रखेंगी. जिन होटलों में कमियां मिली हैं उनसे जवाब मांगा गया है और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

मेहनत का बंपर इनाम, ये दिग्गज कंपनी कर्मचारियों पर लुटाएगी 948 करोड़ रुपए

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 03 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Business News BRICS Summit FSSAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सरिया, सीमेंट से लेकर रेत तक महंगा, घर बनाना हुआ जेब पर भारी
सरिया, सीमेंट से लेकर रेत तक महंगा, घर बनाना हुआ जेब पर भारी
बिजनेस
UPI और e₹ में क्या फर्क है? RBI ने आसान भाषा में समझा दिया
UPI और e₹ में क्या फर्क है? RBI ने आसान भाषा में समझा दिया
बिजनेस
जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? ट्रेडिंग पर आया बड़ा अपडेट
जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? ट्रेडिंग पर आया बड़ा अपडेट
बिजनेस
मेहनत का बंपर इनाम, ये दिग्गज कंपनी कर्मचारियों पर लुटाएगी 948 करोड़ रुपए
मेहनत का बंपर इनाम, ये दिग्गज कंपनी कर्मचारियों पर लुटाएगी 948 करोड़ रुपए
Advertisement

वीडियोज

Bhojpuri Bawaal में Elvish Yadav और Nirahua की मजेदार भिड़ंत, Kajal Raghwani पिता को याद कर हुईं भावुक
Ram Mandir Trust CEO Controversy: CEO के बहाने Congress का नया राजनीतिक एजेंडा !
Bollywood News: सारा अली खान की ‘उड़ता तीर’ पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, मुकुल देव का आखिरी पर्दा! (03.09.26)
Mannat: Dhairya की गोली का शिकार बनीं Yashika! Mannat पर मंडराया नया खतरा।
NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
यूटिलिटी
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
शिक्षा
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget